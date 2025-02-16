美國務院官網更新 立委感謝挺台盼落實成政策

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（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北16日電）美國國務院官網更新美台關係現況，立委肯定此次做出很多突破框架性改變，像刪除「不支持台獨」文字，感謝川普政府持續對台支持，未來需觀察如何將相關指引落實成政策；但也有立委認為，須留意是否為美中談判策略。

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年來「不支持台獨」的立場文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。新版內容支持台灣國際參與的語氣更強，還提到台灣與五角大廈的合作。

民進黨立委王定宇表示，美國將台灣定義成民主政治實體、科技領先國度，且是美國重要的夥伴關係；這次更新的國務院美台關係文書中，也做了很多突破框架性的改變，把「不支持台獨」文字拿掉，放進反對片面武力脅迫改變台海現狀，任何改變要尊重台灣人民意願。

至於促進台灣國際參與方面，王定宇指出，過去是支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，這次新版改為「美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員」，這是非常大的改變。

王定宇說，另外在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）上，以往是展現台灣的科技領先，讓世界各國看見，這次特別提到GCTF是一個架構平台，推動台灣在國際間的參與及跟各國互動，科技領先這塊更要推動台灣與美國合作，發展相關的科技、經貿項目。

國民黨立委王鴻薇指出，川普政府對很多議題都是拿來作交易，像課徵關稅、台海局勢等都是談判策略，或許過幾天美中雙方談完條件，對台相關文字又放回，甚或出現更刺激的言論，這都是美中交易談判的籌碼。

王鴻薇認為，對台灣而言，對美關係必須聚焦在真正務實問題，例如川普提出對等關稅，台灣會有哪些產業遭受影響，台積電等半導體產業是要赴美投資，還是將技術交給美國，政府應該要拿出相關對策，這才是現在最重要的。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，感謝美國政府持續對台支持、強化台美關係。川普政府對於維持台灣的民主自由，反對中國片面改變台海關係現狀；支持台灣自我防衛能力，反對以脅迫方式危及台灣人民的安全與社會經濟體制，同時促進兩岸溝通對話，維持台海的和平等價值，與民眾黨基本政策主張一致。

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黃國昌說，民眾黨希望推動台美間在各領域、各層面的人才流動與彼此學習；樂見美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，讓台灣人民聲音被聽見，也使台灣在國際社會中扮演更重要的角色。

民眾黨立委林憶君表示，對台灣而言，作為美國在印太地區關鍵的安全和經濟夥伴，仍須持續觀察局勢變化，不宜過早下定論；但台灣若能跟美中雙方都維持「兩面交好」，創造美中台關係「三贏」機會，以確保台灣利益與和平，肯定是最佳的戰略選項。（編輯：林克倫、林家嫻）1140216