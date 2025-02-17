共軍批加拿大軍艦滋擾台海 國防部反擊悖離現實

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）加拿大船艦16日航經台海，國防部今天表示，共軍藉此執行「聯合戰備警巡」，窮兵黷武的心態證明中共是台海和平穩定唯一且最大威脅；台灣海峽絕非中國主權範圍，中共意圖形塑「台海問題內政化」假象，悖離國際法及兩岸現實。

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」16日通過台灣海峽。共軍東部戰區發言人李熹今天稱，加國的行為是「蓄意滋擾攪局，破壞台海和平穩定」，並稱共軍全程跟監警戒。

國防部下午發布新聞稿指出，針對共軍近日以美、加等國船艦航經台海為由，執行「聯合戰備警巡」，國防部強調台灣海峽絕非中國主權範圍。友盟國家在台海自由航行，正是以具體行動，凸顯台灣海峽法律地位；共軍藉各項軍事行動，威懾台灣及周邊國家，窮兵黷武的心態，則適足證明中共才是當前台海和平穩定唯一、且最大的威脅。

國防部表示，中華民國為主權獨立國家，這是公認的客觀事實。中共惡意扭曲台灣法律定位，片面頒布相關「法令」，意圖形塑「台海問題內政化」的假象，不僅悖離國際法及兩岸現實，更嚴重影響區域和平穩定及航行安全。

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國防部進一步指出，台海和平穩定不只涉及台灣，更是全球自由民主國家共同關切的議題。共軍任何蓄意製造台海緊張情勢的作法，都將對全球安全造成實質威脅、破壞和平穩定，坐實「中國威脅論」、「麻煩製造者」惡名。

國防部強調，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力；運用聯合情監偵手段，嚴密掌握周邊海、空域動態，並檢派適切兵力應處，有能力、有決心、有信心確保國防安全。（編輯：林興盟）1140217