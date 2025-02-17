國安法制改革防中共統戰 陸委會：會有通盤檢討

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（中央社記者吳柏緯台北17日電）總統賴清德日前表示，為防止中共統戰，將持續推動國安法制改革。有媒體報導，對於申辦中國大陸居住證者，未來將修法納管。陸委會表示對國安法制會有通盤檢討，正就各項問題加以研究。

賴總統14日上午邀集國安與財經部會首長召開國安高層會議，並於會後發表敞廳談話表示，為防制中國統戰滲透，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，增強社會抵抗力、促進內部團結。

據自由時報報導，為遏阻台灣民眾申辦中國大陸居住證，未來將會納入兩岸條例規管；港澳人士來台居留、定居政策也將通盤檢討。

針對這樣的政策調整方向，陸委會稍早以書面回覆中央社時表示，政府對國安法制會有通盤檢討和加強，目前正就各項問題加以研究當中。

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日前傳出有海軍士兵持中國大陸身分證一事，當時陸委會以書面回覆時強調，已經邀集相關機關研商，也已請各機關宣導現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等事，倘若有違反兩岸條例相關規定案例，查有實證絕對依法行政。

關於有台灣業者協助代辦中國大陸身分證，陸委會回應，業者協助代辦中國大陸身分證涉及未經許可與中共相關部門合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，已函請相關主管機關依法查處。（編輯：周慧盈）1140217