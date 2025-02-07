美眾議員推決議案籲美台建交 外交部感謝堅定支持

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（中央社記者吳書緯台北7日電）美國24位共和黨聯邦眾議員提出決議案，呼籲美國政府廢除過時的一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，並與台灣談判雙邊自由貿易協定等。外交部今天表示，感謝美國國會長期以來展現對台灣以及強化台美關係的堅定支持。

這項由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry）聯合其他22位共和黨聯邦眾議員於美東時間6日再次提出（reintroduce）的共同決議案（Concurrent Resolution）提到，所謂的一中政策已經過時，無法與台美民眾的利益對接，也無法反映70多年來台灣作為主權獨立國家的明確現實。

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決議案表示，鑑於台灣與世界上幾個國家維持外交、文化及經濟聯繫，顯示台灣明確且無可爭議的獨立於中國，美國總統應該放棄一中政策，承認台灣是獨立國家、不受中國統治，也不包括在其領土範圍內的客觀現實，並呼籲美國政府恢復與台灣正常化外交關係、與台灣談判雙邊自由貿易協定，及支持台灣成為國際組織成員。

外交部今天表示，感謝美國國會長期以來展現對台灣以及強化台美關係的堅定支持。外交部將持續關注美國國會新一屆會期的相關進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美全球夥伴關係。（編輯：林興盟）1140207