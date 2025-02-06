報告：藉台灣光復80週年 中共將形塑兩岸「一中」

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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會釋出最新一期中國大陸情勢報告。內容指出，中國大陸國台辦主任宋濤年初提到，迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年，研判中共將辦理紀念活動強化形塑兩岸同屬「一中」。

大陸委員會（陸委會）6日發布最新一期、2024年第4季中國大陸情勢書面報告。

報告指出，中國大陸依循往例於年初發表「新年賀詞」、「新年寄語」，對於台灣民眾訴諸血緣親情，展望對台工作。

中國大陸領導人習近平在全國政協「新年茶話會」、「新年賀詞」強調「兩岸同胞一家親」與「祖國統一」；宋濤透過「新年寄語」重申「促融、促統」與「反獨、反干涉」等舊調。

宋濤於「新年寄語」強調，「2025年，我們將迎來中國人民抗日戰爭勝利暨台灣光復80週年」。研判中共屆時將辦理相關紀念活動，訴求「反獨」、「促統」，強化形塑兩岸同屬「一中」。

報告提到，中國大陸對台發布多項「促融、促交流」措施。

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包括招手台灣「首來族」推出景區免門票費用等措施、召開「促進兩岸經濟文化交流合作部際協調機制工作會議」、重申「建設好兩岸融合發展示範區」、升級「福馬同城通」功能；福建省內對台任務較重縣（市、區）單獨設置台辦。

報告指出，各國關切台海議題，中共始終強調「一中原則」格局，重申「台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，反對建交國與台灣展開任何形式官方往來」；福建省海警持續在金門附近海域執行常態化執法巡查，對台進行「一手交流、一手武嚇」政治操作。（編輯：張淑伶）1140206