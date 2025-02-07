美眾議員籲美台建交 藍：應與中華民國復交

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）美國24名共和黨聯邦眾議員今天提出決議案，呼籲川普政府廢除一中政策，恢復與台灣的正式外交關係。國民黨表示，若美方希望恢復正式外交關係，應以「復交」的形式進行，並以「中華民國」為國名，這是符合歷史與國際法的事實。

美國24名共和黨聯邦眾議員今天提出決議案，呼籲川普政府廢除「過時、適得其反且不誠實的」一中政策，恢復與台灣的正式外交關係，並與台灣談判雙邊自由貿易協定，及挺台加入國際組織。

國民黨回應表示，國民黨一貫主張維持兩岸和平，並支持任何能夠加深台美關係及合作的方式，同時應以台灣人民的福祉與安全為優先考量。民進黨政府應以更務實的態度推動外交，避免激化台海局勢，唯有確保台海穩定，才能真正守護台灣人民。

國民黨認為，若美方希望恢復正式外交關係，應以「復交」的形式進行，並以「中華民國」為國名，這是符合歷史與國際法的事實。

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國民黨表示，尊重美國政府對其「一中政策」的決定權。自1979年以來，歷任美國總統均奉行「一中政策」，這是美國基於自身國家利益的政策。美方是否改變此政策，應由美國政府自行決定。

國民黨強調，深化台美關係應以務實且穩健的方式進行，更需確保台海和平與穩定，才是對台灣人民最負責任的態度。（編輯：蘇志宗、謝佳珍）1140207