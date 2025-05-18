苗栗少年無照騎機車載女友 闖紅燈釀3傷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣一名劉姓少年無駕照騎機車載送女友，行經公館鄉119甲線某路口闖紅燈與邱姓婦女騎乘機車發生碰撞，導致3人受傷送醫，所幸都沒生命危險，警方開單處罰劉姓少年。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，公館鄉119甲線東西橋路段17日發生一起2輛普通重型機車碰撞的交通事故，所轄鶴岡派出所員警獲報趕往現場，發現事故因撞擊力道猛烈機車零件散落路面，2名騎士及1名乘客受傷，隨即協助管制疏導交通，並通報119救護車前往救援。

初步調查後，警方指出，劉男（17歲）騎乘普重機車原本要載送女友返家，他由119甲線北往南行駛，在東西橋路口與當時沿東西橋路口西往東綠燈直行的邱女（53歲）機車發生碰撞，造成3人受傷，所幸經救護車送往醫救治，都沒有生命危險。

警方表示，雙方駕駛均無飲酒情形，但劉男沒有駕照，經調閱路口監視器判斷，少年行經紅燈路口時未減速直接闖越，與綠燈起步的邱女機車發生碰撞。詳細肇事責任歸屬，還要進一步調查釐清。

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針對無駕照騎機車、闖紅燈，警方指出，各依相關規定，開單處罰劉姓少年。

警方呼籲駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，切勿搶快，並遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。（編輯：戴光育）1140518