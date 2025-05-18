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男網路交友以為找到真愛欲匯5萬 豐原警及時攔阻

2025/5/18 09:47（5/18 10:21 更新）
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台中豐原區一男子網路交友，得知對方有周轉困難，即到郵局欲匯款新台幣5萬，行員發現所匯帳戶已遭警示而通報警方，員警及時攔阻，男子才免於受騙上當。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月18日
台中豐原區一男子網路交友，得知對方有周轉困難，即到郵局欲匯款新台幣5萬，行員發現所匯帳戶已遭警示而通報警方，員警及時攔阻，男子才免於受騙上當。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年5月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中豐原區一男子透過網路交友，以為找到真愛，雖雙方從未見面，得知對方有周轉困難，即到郵局欲匯款5萬元，行員發現所匯帳戶已遭警示而通報警方，及時攔阻男子失金。

台中市警察局豐原分局今天表示，日前接獲郵局報案，稱有民眾欲匯款至被警示帳戶，疑遭詐騙，警方隨即趕赴現場了解。

警方發現，一名23歲男子一開始聲稱是受母親之託，要將新台幣5萬元匯至「金管會」，但提供的個人資料與其母親不符；在警方追問下，男子又改口說是繼母的要求，前後說詞矛盾不一，引起員警懷疑。

經員警進一步詢問，男子才說明，實際上匯款對象是他在網路上認識的「女友」；對方自稱人在國外欲返台，但因工作上有資金周轉問題，被金管會盯上後，再誘騙男子加入「假金管會官方帳號」，希望男子幫忙匯款至指定帳戶，女友才能順利回台相會。

員警聽完男子的話後，隨即向男子說明，這是典型愛情詐騙手法，詐騙集團運用「美人計」，騙取被害人信任，再冒用公家機關名義行騙；男子終於恍然大悟，驚覺自己差點上當受騙，當場打消匯款念頭。

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根據豐原分局統計，今年豐原分局1至4月成功阻詐件數共85件，攔阻金額達3137萬元；警方提醒，網路交友須謹慎，對於僅透過網路認識的對象，若對方提出金錢要求，務必提高警覺，切勿輕易匯款。

警方呼籲，民眾應警覺假冒政府機關或金融機構的詐騙手法，若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向當地警察機關諮詢，確保自身財產安全。（編輯：陳仁華）1140518

#台中市
#金管會
#警察局
#豐原分局
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