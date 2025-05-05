美眾院將表決涉台法案 解除交往限制、釐清聯大決議

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）美國聯邦眾議院5日將表決2項涉台法案，除了授權國務院檢視與台交往所自我施加的限制、列出解除的計畫外，也強調聯大第2758號決議不涉台，並要求美國運用影響力及話語權，抵抗北京在國際組織扭曲涉台決議的行為。

根據國會網站，眾議院將於傍晚表決「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）及「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）等。

美國現行法律要求國務院就「對台交往準則」進行一次性審查，並向國會報告審查結果。「台灣保證實施法案」則要求，在對台交往準則有效期間，國務院必須每2年審查一次，並向國會報告，並提出解除自我限制的計畫。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。

2021年1月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於卸任前夕宣布取消對台政策自我施加的限制，廢除所有與台交往準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台官員會晤。

如今曾提出數項挺台法案的盧比歐（Marco Rubio）掌國務院，外界高度關注美方自我設限的去留。

5日還將表決主張聯大第2758號決議不涉台的「台灣國際團結法案」。

法案明確指出，聯合國大會第2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案要求美國在各國際組織中的代表，透過話語權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為。

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法案並鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。（編輯：張芷瑄）1140505