中國批美涉台立場倒退 外交部：老調重彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北18日電）美國務院官網日前更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字，中國外交部批美方「在涉台問題上立場嚴重倒退」。外交部今天表示，中方說法都是老調重彈，並重申任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海客觀現狀與國際公認的事實。

針對美國國務院修改美台關係現況表述，中國官方17日先後表達強烈反對。中國外交部發言人郭嘉昆宣稱，美方此舉「在涉台問題上立場嚴重倒退」；國台辦發言人朱鳳蓮稍後則宣稱，此舉「只會損害台海和平穩定」，敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，並「糾正錯誤」。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉表示，中方這些說法都是老調重彈，台美關係是建立在互信與緊密合作的基礎上，外交部要重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變這個台海客觀現狀與國際公認的事實。

蕭光偉表示，外交部歡迎「美台關係現況」相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，感謝川普政府持續恪守「台灣關係法」與「六項保證」，展現對於台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、以及台灣國際空間的重視。

蕭光偉強調，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同促進台灣及各國的共同利益與人民福祉，以及區域的和平、穩定與繁榮。

此外，媒體詢問，日本法務省今年5月起，承認可在戶籍的國籍欄標示台灣，台灣人可以登記「台灣」二字。

透過 Google News 追蹤中央社

蕭光偉表示，目前的做法不但與事實不符，且會造成旅日僑民極大困擾，包括申辦各項登記手續例如出生、死亡、結離婚、歸化、遺產繼承等容易遭誤會或衍生糾紛，正確註記為台灣後將能更加清楚。

蕭光偉說明，此案經過日本國會跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」長年在國會發聲，以及旅日僑民不斷爭取維護自身權益，終於獲得日本政府的重視與積極回應，外交部長林佳龍昨天已特別致謝，此舉除能彰顯對旅日僑民身分認同的尊重外，且在身分辨識能更明確清楚。（編輯：楊蘭軒）1140218