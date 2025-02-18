加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測考生拍答題卷上傳社群 遭取消考試資格
首頁 / 政治
台美關係
新聞專題
台美關係1/300
首頁 / 政治

中國批美涉台立場倒退 外交部：老調重彈

2025/2/18 12:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北18日電）美國務院官網日前更新美台關係現況，刪除「不支持台獨」文字，中國外交部批美方「在涉台問題上立場嚴重倒退」。外交部今天表示，中方說法都是老調重彈，並重申任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海客觀現狀與國際公認的事實。

針對美國國務院修改美台關係現況表述，中國官方17日先後表達強烈反對。中國外交部發言人郭嘉昆宣稱，美方此舉「在涉台問題上立場嚴重倒退」；國台辦發言人朱鳳蓮稍後則宣稱，此舉「只會損害台海和平穩定」，敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，並「糾正錯誤」。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉表示，中方這些說法都是老調重彈，台美關係是建立在互信與緊密合作的基礎上，外交部要重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變這個台海客觀現狀與國際公認的事實。

蕭光偉表示，外交部歡迎「美台關係現況」相關內容所展現對台美關係的支持與正面立場，感謝川普政府持續恪守「台灣關係法」與「六項保證」，展現對於台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係、以及台灣國際空間的重視。

蕭光偉強調，台灣會持續強化自我防衛能力與經濟及社會韌性，堅定守護家園，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同促進台灣及各國的共同利益與人民福祉，以及區域的和平、穩定與繁榮。

此外，媒體詢問，日本法務省今年5月起，承認可在戶籍的國籍欄標示台灣，台灣人可以登記「台灣」二字。

google news透過 Google News追蹤中央社

蕭光偉表示，目前的做法不但與事實不符，且會造成旅日僑民極大困擾，包括申辦各項登記手續例如出生、死亡、結離婚、歸化、遺產繼承等容易遭誤會或衍生糾紛，正確註記為台灣後將能更加清楚。

蕭光偉說明，此案經過日本國會跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」長年在國會發聲，以及旅日僑民不斷爭取維護自身權益，終於獲得日本政府的重視與積極回應，外交部長林佳龍昨天已特別致謝，此舉除能彰顯對旅日僑民身分認同的尊重外，且在身分辨識能更明確清楚。（編輯：楊蘭軒）1140218

蕭光偉
韓國瑜俞大㵢進國會大廈觀禮 外交部：台美關係堅實江啟臣列入慶賀團名單？外交部：早已展開安排難調整
台美關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
朱立倫：國民黨不做麻煩製造者 願和執政黨攜手合作
24
更多編輯台推薦新聞：