台船：國造潛艦原型艦4月試車 依合約11月交艦

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（中央社記者江明晏台北25日電）外傳國造潛艦原型艦海鯤號4月海測恐跳票，台船今天召開法說會表示，潛艦原型艦會在4月試車，並依合約11月交艦，後續艦7艘會依原定計劃執行；台船也表示，今年虧損金額會大幅降低，明年將有望轉虧為盈。

台船今天召開法人說明會，針對外界關心今年是否轉虧為盈，台船總經理蔡坤宗表示，今年仍無法轉虧為盈，但受惠營收增加，今年虧損金額會大幅降低。

市場傳出，國造潛艦原型艦海鯤號4月海測恐跳票，台船表示，潛艦原型艦會在4月試車，並依合約11月交艦，立法院雖凍結民國114年50%的預算，但後續艦7艘到2038年台船都會持續和海軍合作，依原定計劃執行，不受影響。

針對海工事業前景，台船指出，除了海龍合作案快結束，最近取得渢妙風場合約，估計在2025年、2026年海事工程前景都很樂觀。

台船表示，今年會聚焦商船、國艦國造等造船艦業務，營業額比重會提高，其中商船承攬能見度到2030年，透明度非常高，國艦國造能見度則到2038年，未來還會觀察海巡署等合作案件，擇優承攬。

針對無人載具發展計畫，台船表示，將無人載具定義為水面艦，在112年4月就開始針對烏克蘭戰爭無人機、無人船研究，去年3月正式啟動計劃，找了國內團隊，包括台船動力公司發展無人船，包括發展載台通訊模組與遙導控，也積極尋找潛在客戶優化系統架構，去年12月已進行下水測試，預計今年首季正式亮相，3月上旬將舉行發表會。

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台船指出，陸續接獲中航、萬海新船訂單，中航今年動工，萬海明年動工，船價訂單都回穩，截至目前，台船手握訂單金額合計約有新台幣1300多億元，尚待執行金額約800億元。

針對美國總統川普（Donald Trump）上任後，再度興起關稅戰，台船表示，對商船問題不大，台船鋼板採購來自中鋼，未與美國和中國採購，部分機具採購來自中國，但影響不大，近幾年中國、日本、韓國造船業務壟斷全球相當高比例，川普上任後也希望扭轉這個局面，保持造船能量，也是台灣政府需要考量的。（編輯：林興盟）1140225