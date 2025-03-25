中國新型登陸船 法國學者：欲秀拳頭但設計脆弱

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（中央社記者林尚縈柏林24日專電）中國打造登陸駁船引發德媒關注。「明鏡周刊」引述法國學者分析，指出這類可能針對攻台設計的駁船防護力不足，在實戰中將淪為首要攻擊目標。近期駁船畫面在中國群媒體流傳，學者研判北京正刻意藉此秀拳頭、釋出軍力訊號。

軍事網站「海軍新聞」（Naval News）今年1月率先揭露，中國在廣州建造數艘用於兩棲登陸行動的新型駁船，報導作者、軍事觀察家沙頓（H I Sutton）指出，這些船隻很可能與解放軍未來攻台計畫有關。

造船行動引發德媒關注，明鏡周刊（Der Spiegel）20日發布追蹤報導，指出這些駁船令人聯想起二戰盟軍在諾曼第登陸時，所使用的移動性港口桑葚港（Mulberry Harbours）。

明鏡周刊指出，和1944年盟軍用於士兵登陸後物資和人員補給不同，從中國新型駁船的設計來看，這些船「不會結束戰爭，反而會引發戰爭。」

沙頓3月中根據流出的照片進行分析，指出這類駁船搭載結構類似懸索橋、長超過120公尺的登陸橋，不僅能承載坦克等重型戰車，還能突破地形限制，為解放軍在台灣沿岸擴展登陸選項。

巴黎天主教大學地緣政治專家、海事安全研究員布朗丁（Benjamin Blandin）也持相似看法。他在接受明鏡周刊訪問時指出，北京顯然借鏡「移動港口」概念，增加軍事部署的彈性與選擇。

不過布朗丁也強調，從目前曝光的影像來看，這些駁船幾乎缺乏自我防禦能力，難以抵禦無人機、水雷或反艦飛彈等威脅。若要投入實戰，勢必需依賴護衛艦、掃雷艦及防空系統協同作戰，否則難以有效完成登陸任務。

他進一步指出，相關畫面竟能在中國網路上流傳，令人吃驚，顯示北京可能刻意藉此秀拳頭，向外界傳達軍力進展。他說，「對中國而言，這是對外展示軍事實力的一種方式。」

明鏡周刊在中國社媒平台微博上找到一個近百萬人追蹤的帳號，該帳號發布「準備登島中……」文字的駁船外流影像，不僅未遭刪除，甚至吸引不少留言，有網友在留言中詢問，「建個幾千艘（配備登陸橋的駁船）能不能直接架到台灣呢？」

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報導提到，中國在艦艇數量上已超越美國，成為全球規模最大的海軍，但在品質與技術層面仍有落差。

儘管中國經濟放緩，北京仍持續擴張軍力。明鏡周刊指出，全國人民代表大會近期通過決議，將國防預算維持7.2%的年增幅，中國國務院總理李強並在政府工作報告中稱，將「堅定推進國家統一進程」。（編輯：唐佩君）1140325