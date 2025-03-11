助攻智慧造船 台船打造自動化機器人造船製程

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）台船公司今天與廣達集團旗下達明機器人、美國智慧銲接AMET策略聯盟簽署合作備忘錄，聯手打造機器人造船先進製程，助攻台船未來製造中航、萬海等20艘船舶訂單。

台船新聞稿表示，台船董事長黃正弘推動智慧船舶發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術，並透過與國內外相關學術單位合作，提升技術優勢，探索AI與大數據技術在現代船舶應用，邁向「技術與產品創新」趨勢潮流。

台船表示，此次合作標誌著台灣造船業邁向智慧製造的重要里程碑，將進一步提升造船產線的自動化程度，攜手發展創新機器人技術，以提升生產效率，取代傳統人力需求，也提升造船品質及客戶滿意度。對於台船公司未來執行中航與萬海，共20艘船舶訂單，有顯著助益。

台船說明，船舶製造向來以高銲接技術聞名，造船工藝包含大量繁瑣製程技術，如銲接技術、組裝公差等，相較於電子產業、汽車製造、民生工業等製造業，全球各大造船廠自動化瓶頸仍非常高。透過此次合作，不但開啟台灣造船業邁向智慧製造的重要序幕，更是台灣AI智慧機器人團隊於重工產業技術領先契機。

依台船新聞稿，達明機器人作為全球協作機器人領導品牌之一，專精於高精度且靈活的機器人技術，產品廣泛應用電子、金屬加工、汽車製造等產業。雙方合作將針對造船業特殊需求，開發專屬應用方案，使機器人能靈活適應不同船舶結構與作業環境。

此外，AMET則是銲接與自動化技術的專家，長期深耕金屬加工與船舶製造領域，擁有豐富自動化銲接經驗。這次合作將充分發揮AMET技術優勢，確保機器人應用造船生產時達到高效、穩定，並符合船舶建造標準銲接品質。

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台船表示，此次合作不僅是企業間策略聯盟，更是台灣造船業邁向智慧製造重要一步。期待透過機器人技術的導入，提升造船產業生產效率與國際競爭力。

達明機器人強調，協作機器人優勢在於靈活性與安全性，能在人機協作環境下提升作業效率。很高興與台船、AMET合作，共同開發更適合造船產線機器人應用。AMET也表示，銲接技術對於造船業至關重要，將全力投入技術支援，確保協作機器人發揮最大效益，提高造船產線的自動化程度。（編輯：孫承武）1140311