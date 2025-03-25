奮進魔鬼魚無人船可搭載魚雷 模擬攻擊共艦秀不對稱作戰潛力

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（中央社記者吳書緯高雄25日電）台船公司今天亮相自主研發的「奮進魔鬼魚」無人船，可搭載輕型魚雷，秀軍用級無人船的研製成果。台船在模擬影片呈現奮進魔鬼魚無人船以群攻方式攻擊中共海軍兩棲攻擊艦，展現無人船於不對稱作戰的潛力。

台船今天在高雄興達港海域進行奮進魔鬼魚無人船動態展演，中科院、國防部國防創新小組、海軍司令部與海軍官校皆派員與會。奮進魔鬼魚無人船在展演過程中展現無人船的機動靈巧的航行性能，最高航速達到30節，且能在通信訊號被干擾的情況下，無人船仍能自行返航。

台船董事長黃正弘指出，為應對台灣海峽的惡劣海象，奮進魔鬼魚無人船採三胴體（Trimaran）船型設計，大幅提高無人船在惡劣海象下的耐海性與適應性，目前預計搭載武裝為輕型魚雷，並在船艏裝高爆炸藥，無人船正發展AI目標辨識，目前已具有船、障礙物等基本物件辨識，未來則會擴充目標識別資料庫，而船體設計的尺寸則是易於以陸上運輸為導向。

影片來源：中央社政經中心

台船公司在簡報與播放模擬無人船應用影片時，僅以「攻擊軍」標示共軍，但在簡報和影片所呈現無人機所能攻擊的船舶，出現中共075型兩棲攻擊艦、071型綜合登陸艦等中共各式船艦；影片並模擬奮進魔鬼魚無人船以群攻的方式攻擊兩棲攻擊艦。

台船公司簡報說明，無人船的作戰概念為「損小、效高」的不對稱作戰概念，運用高速無人載具搭載彈藥，針對敵軍大型高價值的目標發起攻擊，期望達到「燬敵於半渡」的用兵理念，而設計理念以商規現貨、設計不複雜、便宜不昂貴、屬消耗品等條件進行規劃設計。

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至於提升機動靈活部署上，台船公司解釋，奮進魔鬼魚無人船採折疊式天線架設計，可運用皮卡車或曳引車機動部署至全台各級港口或水際灘頭進行施放，提升戰場存活率。此外，也能運用海軍玉山級兩棲船塢運輸艦搭載20餘艘無人船，擔任「忠誠僚艦」，以群控模式執行作戰任務。

台船強調，奮進魔鬼魚無人船目前透過遙控站操控，未來依載台型式與特性，開發遙控站，將研發車載遙控站、艦載遙控站、可攜式遙控站、可攜式遙控箱等，衛星導控模式是使用高軌衛星系統，慣性導航則是連結中軌衛星。黃正弘透露，未來群控模式將能同時控制100艘無人船，進行飽和攻擊。（編輯：張若瑤）1140325

「奮進魔鬼魚」無人船通訊方式可切換4G、射頻或衛星等多種遙導控模式，亦具備「群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持」等功能。中央社記者張皓安攝 114年3月25日