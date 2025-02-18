國防院前副執行長停職仍未換辦公室 國防部：已調整

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（中央社記者吳書緯台北18日電）前國防安全研究院執行長李文忠遭指涉入性平事件，傳出時任國防院副執行長韓岡明涉施壓受害者，被停止副執行長職務後，卻仍占用副執行長辦公室。國防部表示，韓岡明原本的研究室已做他用，現已完成其他研究室檢整，調整辦公處所。

李文忠日前請辭國防院執行長職務，後被指出涉入性平事件，國防院立案調查，但傳出國防院高層與國防部整評司官員皆施壓疑似受害女員工。國防部12日證實，已將涉施壓整評司官員調離主管職調查，並要求國防院保護當事人免於遭受任何不利對待。

國防部今天上午召開例行記者會，媒體關切施壓疑似受害女員工的國防院高層，就是退役少將、時任國防院副執行長的韓岡明，而韓岡明在被國防院停止副執行長職務後，仍使用副執行長辦公室，並未搬離辦公室。

國防部發言人孫立方少將表示，國防部上週已做過說明，要求國防院依法處理並保護當事人，而涉及施壓的國防部官員已在當天被調職，這是非常明快的處置，針對媒體關切韓岡明未搬離辦公室一事，將會進行了解。

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國防部今晚回覆中央社記者查證表示，國防院前行政副執行長韓岡明為性平案件的關係人，國防院依「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」，已暫時停止副執行長職務，靜待調查，並自13日起將韓岡明調為「中共政軍暨作戰概念研究所」委任研究員。

國防部進一步指出，韓岡明研究員原先的研究室已做他用，現已完成其他研究室檢整，調整韓岡明辦公處所。（編輯：張若瑤）1140218

圖為國防院前行政副執行長韓岡明。（中央社檔案照片）