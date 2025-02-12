李文忠涉性平案傳國防院施壓受害女員工 國防部促保護當事人

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（中央社記者吳書緯台北12日電）前國防安全研究院執行長李文忠日前請辭，遭指涉入性平事件；媒體報導，國防院高層與國防部整評司官員皆施壓疑似受害女員工。國防部今晚表示，已再要求國防院保護當事人免於遭受任何不利對待，並將涉施壓整評司官員調離主管職調查。

中時電子報今天報導指出，李文忠於國防院執行長任內對國防院女性員工連續傳簡訊，涉嫌性騷擾，國防院高層在事發後，傾全力清查此案並要求女員工不要說出不利李文忠的言論，而國防部整評司官員也透過親屬希望該位女員工在性平會講話要注意，並全力捍衛李文忠清白。

國防部今天上午召開例行記者會，媒體關切國防院和國防部官員涉嫌施壓一事。

國防部整評司效益評估處處長張應中並未正面回應，僅表示李文忠去年7月上任後，帶領國防院積極推動業務改革，戮力國防政策研究及國際智庫交流，經驗與工作精神之成效，值得肯定。

國防部發言人孫立方少將指出，他是第一次聽到這個狀況，目前整評司對這個狀況也不清楚，後續會了解報導內容是指涉什麼狀況，再對外說明。

國防部今天晚間透過新聞稿指出，基於主管機關立場，日前已要求國防院就疑涉性平事件，依法採取適當措施，提供當事人應有保護。

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國防部說明，有關國防院人員「干預性平調查程序」等傳聞，國防部亦再要求國防院處理性騷擾調查應確實遵守客觀、公正、專業原則，保護當事人免於遭受任何不利對待。

國防部表示，另對媒體報導，整評司人員涉及「施壓」，國防部已將該員調離主管職，靜待專案編組調查，將秉毋枉毋縱原則，依法適處。（編輯：翟思嘉）1140212