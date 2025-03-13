陸配網紅涉武統言論 吳思瑤：鼓吹用暴力不是言論自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北13日電）針對陸配網紅「亞亞在台灣」涉武統言論，移民署廢止在台居留許可。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，談統獨是個人言論自由，但鼓吹武統用暴力對待他人就不是言論自由，而是仇恨言論，台灣社會也不容，支持相關單位的必要作為。

劉姓中國籍配偶嫁來台灣，以「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，遭人舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談。移民署依大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

對此，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，台灣的民主自由、開放多元，都不應該拿來做為傷害台灣的工具與藉口。

吳思瑤認為，如果是統獨議題，這確實是個人言論自由，但如果是鼓吹武統，用暴力對待他人，甚至鼓吹敵對國家對台灣施以武力侵犯，這種行為就不是言論自由，而是仇恨言論。

吳思瑤表示，對於言論自由與仇恨言論，還是言論自由與國家安全，相信台灣社會都有清楚的判斷，也必須清楚定調，更不容有人打著台灣的言論自由來傷害台灣民主，甚至危及台灣安全。

吳思瑤表示，她支持相關單位的必要作為，武統台灣這種言論就是台灣社會所不容、傷害國家安全，也是台灣的法治所不容，不要把這種事情輕易掛上言論自由，將其合理化。

媒體詢問，現在有導演做罷免相關影片，引發各界討論。吳思瑤表示，這有相關的因果關係，包括藍白在立法院惡刪、惡凍總預算案，且鎖定很多文化預算，期待這些導演們、創作者投入大罷免的影像拍攝，這背後也反映出文化人在乎台灣的生存及需要台灣的自由創作環境。

此外，民進黨秘書長林右昌今天公布8場「人民是頭家 台灣要團結」政策宣講會場次，由行政院長卓榮泰以及內閣團隊直接向人民報告。

透過 Google News 追蹤中央社

吳思瑤說，在藍白封殺總預算、財劃法修法覆議案下，有幾個嚴重的警訊，包括讓國會民主的沉淪變本加厲，以及讓人看到憲法秩序的瓦解與破壞殆盡，也讓人擔憂國家財政掏空下，將是大難來襲，這都是台灣社會關切的事情。

吳思瑤表示，民意代表就是要溝通民意、傳達訊息、說明政策，因此啟動下鄉宣講、進入社區與每一個角落，把人民關心的議案清楚說明，這是他們的責任，也請關心台灣發展的民眾積極參與宣講活動。（編輯：林淑媛）1140313