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漢翔：去年勇鷹交機目標只差2架 近期可全數達陣

2025/3/13 10:16
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（中央社記者江明晏台北13日電）漢翔今天表示，持續追趕勇鷹高教機交機進度，目前「只差2架」就可完成去年18架的交機目標，推估近期可全數達陣；此外，漢翔結盟台廠與比利時廠，盼切入國際熱塑市場，力拚取得認證，打進空中巴士供應鏈。

疫後航太供應鏈缺料嚴重，影響漢翔勇鷹高教機交機進度；根據國機國造進度規劃，漢翔為空軍生產66架勇鷹高教機，交機期程規劃為民國110年2架、111年8架、112年17架、113年18架、114年18架及115年3架。

受缺料影響，漢翔113年僅交機11架，漢翔對中央社記者表示，持續追趕交機進度，「缺料延遲的進度慢慢補上」，今年交機速度大增，截至目前「只差2架」還沒交機，推估近期就可達陣去年18架的交機目標。

值得注意的是，漢翔指出，過去勇鷹高教機都前往台東基地交付，今年2月漢翔已開始在岡山基地交機，台灣西部地區也看得見勇鷹高教機的身影。

疫情過後，全球飛機供應鏈斷鏈情況嚴重，復甦進度相當緩慢，據了解，引擎、油箱、油囊線材等系統件缺料，都是勇鷹高教機進度延遲的關鍵；漢翔表示，由於機身結構都已完成，就等缺料，機棚裡已在執行今年甚至明年度的機身製造進度。

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此外，漢翔先前前往巴黎參加2025年JEC複材展，並宣布與台廠永虹先進及比利時廠SYENSQO結盟，推動台灣複材走向世界，盼藉此切入國際熱塑市場。

漢翔表示，熱塑性複材具備環保、低碳特性，是時代所趨，有望打入空中巴士供應鏈，一般而言，航太認證期長達3年到6年不等，但由於疫情後飛機供應鏈缺料狀況嚴峻，「有需求就會加快認證」。（編輯：林家嫻）1140313

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