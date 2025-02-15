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勇鷹高教機台東失事2/8
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賴總統：欣慰勇鷹飛官獲救 盼立院支持國防預算

2025/2/15 10:55（2/15 11:18 更新）
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新光三越台中中港店13日發生氣爆，總統賴清德（左3）15日到台中探視傷者並發表談話。左2為台中市長盧秀燕。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
新光三越台中中港店13日發生氣爆，總統賴清德（左3）15日到台中探視傷者並發表談話。左2為台中市長盧秀燕。中央社記者蘇木春攝 114年2月15日
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（中央社台中15日電）總統賴清德今天說，慶幸勇鷹飛官獲救，令人欣慰，也由這件事看出，面對中國威脅，國軍英勇守護國家，請全國人民一定要全力支持國軍，也希望立法院能100％毫無保留全力支持國防與外交。

賴總統上午在台中市探視新光三越百貨氣爆事故傷者，接受媒體聯訪表示，立法院刪除、凍結國防預算部分，希望能獲得補救，以表達「毫無條件、100％」全力支持國軍，提高國軍士氣，也對國際社會表達台灣守護國家決心。

1架勇鷹高教機上午在台東縣都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生，空軍啟動搜救任務，飛行員獲救，送到台東馬偕紀念醫院治療；軍方人士說，飛行員身體狀況穩定。（編輯：李明宗）1140215

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