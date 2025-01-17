勇鷹高教機掛載噴煙油箱 完成首次試飛
2025/1/17 20:07
（中央社記者吳書緯台北17日電）勇鷹高教機將取代AT-3高教機成為新一代空軍雷虎小組操演機，空軍今年度起編列預算將採購勇鷹高教機的噴煙油箱裝置。軍事臉書粉專今天拍攝到照片，由漢翔改裝、掛載噴煙油箱的勇鷹高教機首次試飛成功。
臉書粉絲團「IDF經國號」今天披露照片指出，勇鷹A2原型機於機腹中線掛載噴煙油箱首次驗證試飛成功，照片中的藍色中線莢艙就是噴煙油箱，以一條白色管子接到機尾，由燃油系帶動染料噴出。
空軍為了銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，擬針對新式高教機實施構改及增購噴煙油箱裝置，自民國114年至116年，以新台幣3億4132萬元的持續性預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，預算高峰落在115年，為1億7080萬元。（編輯：謝佳珍）1140117
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