路透：川普計劃頒布行政命令 放寬武器出口規範

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）路透社引述4名消息人士報導，美國總統川普政府正計劃頒布行政命令，以放寬軍事裝備出口規定，預計近日就會公布相關細節。

政府與業界消息人士表示，他們預期，這道命令的內容將與現任白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）去年擔任聯邦眾議員時期所提出的法案類似。

這道命令可能有助提高洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（RTX Corp）、波音（Boeing Co.）等美國大型國防承包商的銷量。

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瓦爾茲去年所提法案一旦完成立法，「武器出口管制法」（Arms Export Control Act）也將進行修訂，如此一來國會進行軍售審查的最低金額門檻將會提高，武器轉讓審查門檻將從現行的1400萬美元提高至2300萬美元；軍事裝備、升級、訓練和其他服務的審查門檻則會從5000萬美元增加為8300萬美元。

在川普首度執掌白宮期間，他就經常針對國會以人權等各種顧慮為由拖延對外軍售案的情況深表不滿。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140403