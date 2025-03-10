智庫：過去5年歐洲武器進口翻倍 逾6成來自美國

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（中央社斯德哥爾摩10日綜合外電報導）研究人員今天表示，過去5年，歐洲北約國家的武器進口數量增加超過一倍，其中60%以上來自美國。

綜合法新社和路透社報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的調查結果與歐盟國家宣布的一致，即他們有意增強歐洲的防禦能力，以應對美國總統川普領導下的美國外交政策轉變。歐洲領袖上週支持增加國防開支的計畫。

2020年至2024年間，烏克蘭成為全球最大武器進口國，占全球武器進口的8.8%，其中近半來自美國。

研究顯示，美國持續主宰全球武器貿易市場，在全球武器出口占比達43%，穩居世界第一，遙遙領先第2大武器出口國法國，法國在全球武器出口占比為9.6%。

同一時期，歐洲北大西洋公約組織（NATO）成員國的武器進口比前5年增加105%。

斯德哥爾摩國際和平研究所武器移轉計畫（Arms Transfers Programme）負責人喬治（Mathew George）表示，這反映了「歐洲國家為應對俄羅斯威脅重整軍備」。

其中64%的武器由美國提供，而在2015年至2019年間，這一比例為52%。

SIPRI資深研究員魏士曼（Pieter Wezeman）表示：「在川普第一個總統任期間，俄羅斯日益好戰，跨大西洋關係面臨壓力，歐洲的北約國家已採取行動，減少對武器進口的依賴，並加強歐洲軍火工業。」

「然而，跨大西洋武器供應關係根深蒂固。」

魏士曼補充說：「從美國進口的（武器）數量增加，歐洲北約國家仍有近500架戰機和許多其他武器是向美國訂購。」

他告訴法新社，義大利和英國等國也購買美製F35戰機和愛國者（Patriot）防空系統，這些系統複雜，難以快速取代。

魏士曼說，比利時、荷蘭和丹麥等國甚至更依賴美國武器，這些國家正因格陵蘭的未來而與美國陷入外交緊張關係。

魏士曼說，改變這種狀況「需要龐大的財政和政治投資」，「武器採購耗時多年，往往比美國總統的任期還要長」。

武器進口數量激增，使歐洲20年來首次成為美國最大武器出口市場。

2020年至2024年，歐洲國家占美國武器出口的35%，領先中東的33%。

不過，就個別國家而言，美國武器的最大買家仍是沙烏地阿拉伯。

2020年至2024年間，俄羅斯武器出口在全球市場占比下滑至7.8%，而在前一個4年期間則為21%，主因國際社會制裁其對烏克蘭發動戰爭以及國內武器需求增加。

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亞洲和大洋洲的武器進口下滑21%，主要是因為中國生產了更多自己的武器。

SIPRI數據顯示，總體而言，2020年至2024年間全球武器轉讓與前一個4年大致處於相同水準。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140310