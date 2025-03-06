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「現在是歐洲分水嶺」 范德賴恩籲各國支持防衛財務

2025/3/6 22:52
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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）歐盟今天舉行緊急高峰會討論如何增加軍備及增援烏克蘭武器，歐盟執委會主席范德賴恩進入會場前喊話「現在是歐洲的分水嶺時刻，也是烏克蘭的分水嶺時刻」，爭取各國支持她提議的8000億歐元防衛財務計畫。

歐洲聯盟（EU）27國領導人今天下午召開針對防衛議題的高峰會，在美國切斷軍援下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）從原定視訊參與改為親自出席高峰會前的午餐談話，以鞏固歐盟對烏克蘭的支持。

主持高峰會的歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在與澤倫斯基連袂進場時，向堵訪的媒體重申歐盟支持烏克蘭達成公正且持久的和平，並轉頭告訴澤倫斯基：「我們從（俄羅斯全面入侵）第一天就跟你在一起，現在也跟你在一起，未來還會繼續跟你在一起。」

與他們共同進場的歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）除了前述說法，也強調歐洲正面臨一個「明白而立即的危險」，因此必須有能力保護自己。

在會前接受堵訪的歐盟國家領導人幾乎都支持盡快加強國防。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說今天是轉捩點，俄羅斯開啟的軍備競賽帶來全新挑戰，歐洲必須接受這個軍備競賽挑戰並贏得勝利。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）主張歐盟各國都該為了增加國防預算放寬財務限制，並說德國自己將會準備好確保財務背景能支持國防。

向來是歐盟裡堅守財政規律的德國，如今為了提高軍備出現重大轉變，從正在組閣的未來總理梅爾茨（Friedrich Merz）到看守政府的蕭茲，都傾向鬆綁德國憲法明訂的政府舉債上限。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）則直言，烏克蘭每天都付出鮮血為歐洲爭取時間，歐盟今天若還在花費長時間討論而無法產生清楚結果的話，將是不負責任地浪費時間。

在場記者問到親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）可能再次卡住歐盟決策，瑙塞達回應歐盟必須找到作決定的方法，「否則歷史將會懲罰我們，我們將會付出很高的代價」。

歐盟對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在進入高峰會場前，被問到增援烏克蘭軍備恐難獲27國共識的問題，她表示新的提案是考慮志願者的結盟，不讓單一國家阻礙其他國家。

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范德賴恩日前提出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務規劃方案，打算透過鬆綁成員國財政赤字上限、歐盟背書貸款等方式，擴大投入國防共8000億歐元（約新台幣28.4兆元），包括增援烏克蘭軍火。

今天歐盟高峰會能否通過這套方案或其他籌措國防財源作法，考驗歐盟國家面對當前嚴峻情勢的凝聚力和決斷力。（編輯：田瑞華）1140306

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