國際學者談川普2.0 外交與戰略是台海議題更佳解方

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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）台、美戰略研究員李哲全與馬瑞欣今天受邀至法國智庫研討會，探討美中台關係。兩人表示，台灣對美國具戰略重要性。馬瑞欣指出，反對北京犯台為美跨黨共識。他認為，勿困在軍事框架，戰略與外交是台海議題更好解方。

法國國際關係研究所（IFRI）今天舉辦研討會，邀請國家安全研究所研究員李哲全、美國賓州大學美中關係未來計畫主任馬瑞欣（Neysun Mahboubi）對談，討論「美-中-台關係：川普2.0世代將發生什麼？」吸引近百位學子、研究員、記者到場，也開放線上參與。

李哲全探討3層面，首先為川普2.0下的美台關係。他指出，儘管川普如今在地緣政治議題上更強硬，但對台態度基本延續第1任立場，包括對晶片態度，及要求增加國防開支。

他表示，對台灣而言，川普路線仍可預測。台灣也做了應對，如台積電於美國設廠、前總統蔡英文任內大幅增加軍備支出等，「台美關係是理性的，因有同樣利益」。

台灣正增加國防軍力與社會韌性，同時深化與美國的「總合外交」，以價值、同盟與經濟做外交3大支柱。

第2層面為台海關係。他向聽眾指出，中國對台威脅日益增加，共機、共艦擾台為常態，但也強調台灣正備戰，聚焦豪豬戰略的不對稱作戰軍力，「當然美、日、歐的持續支持對恫嚇中共、維持台海穩定很重要」。

第3為台美展望。李哲全強調「威懾」，並稱面對威脅者，「在沒有足夠威懾的情況下簽和平協議恐被視為軟弱」，因此自身備戰及美國對威懾戰略的支持至關重要。

李哲全分析川普的戰略模糊，「美國沒給中國太多承諾，同時對其展現務實主義與外交彈性，能在不挑釁北京的情況下強化台灣自主性」。他指出，一般預期川普將繼續向台軍售，協助台灣自衛。

美國學者馬瑞欣在演說中首先表示，不僅世界對川普戰略霧裡看花，美國內部也很困惑，不確定方向。

他指出，「但跨黨派有個共識，深信保持台海穩定和平對美國有戰略、經濟、道德上的利益，應保持現況，反對中國以非和平方式對台出手」。

馬瑞欣強調，川普對中國態度目前就是「未知」二字。出乎各界意料，川普2.0對北京行動並未如競選承諾時尖銳、清晰，反而想要與中國國家主席習近平碰面，似乎想要與習近平達成某協議，特別在關稅上。

馬瑞欣指出，美國許多人都支持台灣，已成兩黨共識，希望川普對台灣給予更強力的明確支持，也在討論如何協助台灣自衛，阻止習近平攻台。

川普的台海策略有不少矛盾舉動，如他減少對台的明確支持，卻同時指派對中鷹派以及友台的人物出任要職，「沒人知道他在想什麼。大家都還在觀望，尤其『川習會』才會更明朗，看兩者是否達成某種交易」。

與談人日本經濟新聞記者潘恩-雷瑟斯（Maïlys Pène-Lassus）與主持人IFRI亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）拋出台灣、烏克蘭相似性及「聯俄制中」等議題。

李哲全回覆，台灣、烏克蘭都面臨鄰國極權擴張，但兩國不同在於，台灣有海峽阻隔且有美國有力支持。另外，台灣沒有戰略縱深，須以海戰為主。

馬瑞欣則對「聯俄制中」一說存疑，因為脈絡不同，俄中今日關係也不同往昔，兩者較為親密，「顯然俄羅斯總統蒲亭與習近平有長期共同利益，並不打算拆夥」。

同時馬瑞欣也分析，入侵台灣成本太高，尤其眼見俄烏戰爭時長，都能勸退習近平不敢隨便出手。他認為，除非習近平在國內的合法性被質疑、被逼到牆角，才會拿攻台作最後手段。

中央社提問，韓、日、台、菲形成第一島鏈，阻擋中國進入太平洋深海，對美國有戰略重要性，然「外交事務」（Foreign Affairs）文章指「美國戰略不應押注於一場無法取勝的戰爭」一文，卻認為透過與盟友合作，美國仍能確保印太地區的勢力平衡，不必完全押注於台灣。

李哲全回覆表示不同意此論述，因「第一島鏈」對美國防禦至關重要，而台灣為其中一員。若台灣被併吞，中國大型航空母艦可長驅直入，便將徹底改變日本、菲律賓或澳洲的防衛戰略，美國防線也必後縮，權力平衡不可能維持原樣。

馬瑞欣在回覆中央社提問時則表示，若美國想在印太盟友之間保持可信度，則保持台海現況非常重要。

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他更傾向「外交事務」另一篇2022年文章的論點，認為台灣議題最好的解方，是「拖延處理」（Kick the can down the road），不要嘗試現在解決問題。分析寫道：「華府面臨的是國防方面的戰略問題，而不是軍事解決方案的軍事問題」，越關注軍事途徑，對自身、盟友和台灣的利益風險就越大。

馬瑞欣認為，雖各界都在討論軍事，但若只困在硬碰硬框架，結局將不容樂觀。「最好透過外交、智慧等途徑維持現狀，這是確保台灣與美方利益的最好方法」。（編輯：唐佩君）1140312