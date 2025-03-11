傅崐萁批讓台積電出走 卓榮泰反問：你代表中央政府？

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（中央社記者王承中、林敬殷台北11日電）台積電擴大赴美投資，國民黨團總召傅崐萁今天表示，台積電當然不可以出去，是否有經全民同意。行政院長卓榮泰反問傅崐萁的發言是否代表中央政府，傅崐萁指他代表中華民國國會；卓榮泰則說，他代表中央政府，他歡迎國內廠商對全球布局。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提民國114年度中央政府總預算覆議案，邀行政院長卓榮泰報告及備詢。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天與國民黨立委翁曉玲、林倩綺聯合質詢，質詢時間長達45分鐘。傅崐萁一開始邀請列席的各部會首長輪流上台，詢問各部會的預算狀況，如果有窒礙難行之處，可以向立法院提出追加預算。

待所有部會首長詢答完後，傅崐萁則邀請卓榮泰上台備詢。針對花東快、蘇花安的議題，傅崐萁指出，民進黨是選前騙票、選後跳票。蘇花安早在108年底核定，去年底就出國發會，目前還躺在行政院長桌上，這就是民進黨的效率。卓榮泰表示，如果歷任行政院長對此都很慎重，他也必須慎重。

傅崐萁指出，如果卓榮泰沒有看過行政院的公文，他可以發給卓榮泰看，看卓榮泰會不會汗顏，5年沒有執行，要求卓榮泰不要天天在立法院說謊，這是可恥的事情。

卓榮泰則向會議主席、立法院副院長江啟臣表示，傅崐萁一直指責閣員說謊，江啟臣應該制止一下。記憶好不好是一回事，不是說謊的問題，他很願意跟傅崐萁對話。江啟臣則說，「我們相互尊重」。

針對台積電擴大赴美投資，傅崐萁指出，政府把台灣的護國神山搬到國外，台灣的矽盾從此破裂，請問卓榮泰是否同意台積電這樣做。卓榮泰則表示，國內的產業是政府指向哪裡就要到哪裡嗎，還是政府說不能到哪裡就不能到哪裡。當然會經過投審會，逐一審慎審議。

卓榮泰表示，產業的全球布局，政府採取樂觀的態度，但是要根留台灣，要以台灣領先為優先，他沒有資格同意或不同意台積電赴美投資，他也不是投審會的成員，但一定要符合國家法令及投審會的規定，還是傅崐萁希望台灣鎖國，完全都不能讓產業出去。

傅崐萁則指出，他沒有說要鎖國，但台積電現在把最先進的製程都要移去美國，政府沒有國家安全、先進製程安全的意識嗎。卓榮泰表示，他一再表示，各種國際布局要保持台灣領先的地位，關鍵技術一定是台灣領先，研發中心要以台灣為核心，台灣要占據生產鏈的關鍵地位。

針對傅崐萁所指的先進製程外移，卓榮泰指出，這都是幾年以後的事情，要幾年以後才會在美國量產。傅崐萁表示，國家的願景是要看幾十年，這是什麼內閣。

卓榮泰說，難道傅崐萁的意思是台積電不能出去嗎。傅崐萁表示，當然不能出去，經過全民同意沒有，這是矽盾、護國神山。

卓榮泰則表示，傅崐萁這樣講話是代表中央政府嗎。此話一出，也引起現場的民進黨立委拍手叫好笑。隨後傅崐萁則拍桌表示，他代表中華民國國會、中央機構。卓榮泰則表示，他代表中央政府，他歡迎國內廠商對全球布局。

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民進黨立委賴瑞隆質詢時，先質疑稍早之前質詢的國民黨立法院黨團總召傅崐萁，傅崐萁跟國民黨立委翁曉玲、林倩綺聯合質詢，結果把兩位女性當陪襯，很不尊重，再度凸顯父權思想，還罵官員說謊、可恥，卻提出不證明，並詢問卓榮泰的看法。

卓榮泰指出，在議事廳上，把所有官員請上來，一句話兩句話就說人家說謊，施政的能力不是在考記憶力、數字，當然記住數字很重要，但不是用一個數字就表示人家說謊不說謊，這樣的邏輯太過簡單，也太過於針對性，希望大家能夠理性面對。（編輯：蘇龍麒）1140311