公路局研議分段推花東快 擬崇德至新城優先

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）交通部今天下午召開記者會，否認近日傳出花東快速公路案遭交通部退件，並說明是要求公路局詳細補充報告內容，並評估分段推動，公路局擬優先推崇德到新城，其次是新城到吉安。

交通部次長陳彥伯表示，交通部並未退回花東快速公路建設案，目前為重啟可行性評估階段，交通部已進行初步審查，並由公路局再詳細補充報告內容中，後續將評估分段推動的可行性。

公路局長陳文瑞表示，公路局自109年起重啟花東快可行性評估，範圍擴大北自崇德、南至台東市；113年度召開地方說明會、邀集專家學者協助審查，初步已完成環境景觀衝擊、路堤切割開發區、土方、經費、效益等議題評估，總經費規模達新台幣3614億元，目前交通部函復審查意見，並要求公路局再詳細評估成本與廣泛效益，以及採分段逐步推動的可行性。

陳文瑞指出，花東快全長約174公里，因蘇花安計畫路線已至崇德，因此花東快以崇德到新城約3公里路段效益最大，經費約90億元；其次是新城到吉安約27公里路段，經費約900億元。

陳彥伯提到，之前評估花東快的經濟效益小於1，由於花東交通建設陸續改善，108年才同意重啟評估，除了效益考量，也會就相關建設對整個花東發展及觀光效益再評估，並在量體、興建成本及與東部路廊的銜接，要求公路局補強相關論述並審慎評估。

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陳彥伯表示，政府重視花東地區交通建設，近8年已積極投入大量資源改善花東地區鐵、公路，累計已完成及執行中計畫已超過2208億元，加計提報行政院審議中的蘇花公路安全提升計畫1056億元，中央政府將投入超過3264億元。

陳彥伯指出，交通部根據行政院核定的「東部永續發展綱要計畫」，推動花東聯外運輸，近年鐵路建設已完成花東瓶頸路段雙軌化、全線電氣化、整體服務效能提升、南迴鐵路電氣化，並持續推動花東鐵路全線雙軌電氣化；公路部分，已完成蘇花改、南迴改，並推動花東公路安全景觀大道，還補助地方生活圈計畫及前瞻道路品質提升等計畫。（編輯：張雅淨）1140310