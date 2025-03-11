國民黨立委羅廷瑋遭點名施壓醫院耍官威 反批胡亂造謠

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（中央社記者王承中、郭建伸台北11日電）台大醫師施景中指有立委把官員及醫院副院長叫到辦公室訓話，國民黨立委羅廷瑋被點名。羅廷瑋今天表示，他在年前召開一場協調會，討論兒童發展篩檢服務，討論過程理性務實，沒人咆哮也沒有所謂的「耍官威」，根本是胡亂造謠，真的是荒謬至極。

台大醫院婦產部主治醫師施景中日前發文指出，有立委因其助理帶小孩看病，感覺醫院服務不周，發文把官員及醫院副院長叫到辦公室訓話，耍官威。

民進黨台中市議員江肇國今天透過臉書指出，網路盛傳這位立委是國民黨立委洪孟楷，但他接獲爆料，施壓的是羅廷瑋，就是羅廷瑋辦公室在1月21日下午5時要求國健署長、健保署長、台大醫院副院長出席，才有醫師爆料亂罵官員一事。

羅廷瑋今天在立法院國民黨團記者室召開記者會直指，這就是大型翻車的現場。他表示，長期關心早產兒健康，年前接獲家長陳情，反映台大醫院的「兒童發展篩檢服務」只是掛名服務，家長依循國健署網站的資訊，到台大去掛號，到現場卻被醫院退掛，台大表示沒有開設這個門診。

羅廷瑋指出，去年7月起，國健署核定通過合約院所提供「兒童發展篩檢服務」，編列經費新台幣2.33億元，結果政策已上路半年，台大卻沒有執行，而主管機關的國健署居然不知道台大還沒開始執行。

羅廷瑋表示，發現這個問題後，原本打算在年前召開記者會，但國健署前來溝通，希望先透過協調會的方式了解，因此就決定緊急在1月21日先召開一場協調會，找國健署、中央健保署、台大兒醫的相關人員，一起討論解決方案。

羅廷瑋指出，後來施景中在臉書上用非常隱晦的方式寫了一篇故事，故事的內容很離奇，他仔細研究施景中的貼文，但貼文內容跟他開協調會的狀況完全不一樣。這幾天他也在等施景中指名，一旦他被指名，因為跟當天開會的實際情況不符，他會立刻去提告。

羅廷瑋表示，這次的協調會，討論過程理性、務實，現場沒有人咆哮，也沒有所謂的「耍官威」，更沒有把官員、教授叫來亂罵一通，這件事情完全可受大家檢驗，他身正不怕影子斜。

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羅廷瑋說，他萬萬沒想到，當時國健署希望他不要開記者會，到最後竟演變成一個沒有在協調會現場的施景中，在臉書胡亂造謠，說一些子虛烏有，根本沒發生過的事情，真的是荒謬至極。施景中如果關心早產兒醫療問題，不如督促台大高層和衛福部正視問題。

立法院今天召開中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案的全院委員會，衛福部長邱泰源在進入議場前受訪表示，立委跟行政部門的互動當然要基於尊重、了解彼此、解決問題，這才比較重要；若語氣上有需要改善，單位都要稍微注意，才能把事情解決。（編輯：蘇龍麒）1140311