台大兒童發展篩檢家長撲空 院方：系統未建置完成

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）兒童發展篩檢上路超過半年，有家長向立委陳情以官方資訊赴台大醫院掛號，現場才知未開設；院方今天指出，已對外公告系統完成後才開放篩檢，現階段民眾可赴北護分院獲同等級服務。

衛生福利部國民健康署參考美國作法及國內專家建議，建立兒童發展篩檢模式，自民國113年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務。國民黨立委羅廷瑋遭點名因兒童發展篩檢議題，施壓醫院，他今天在記者會澄清，年前協調會討論過程理性務實。

針對有家長向羅廷瑋陳情到台大醫院才知無開設門診，台大醫院今年1月24日已在網站公布尚未提供兒童發展篩檢服務，台大醫院發言人陳彥元說，各醫院做法方式不一樣，考量還需要陸續完成資訊系統設定、醫療團隊再告知，甚至是再訓練等，兒童發展篩檢服務上路前置作業需要一點時程。

陳彥元以資訊系統的建置為例，他說，由於台大醫院資訊師相當忙碌，如果強行制定完工日期，可能造成部分員工過勞問題，影響員工健康、工作滿意度等，院方願意配合資訊室作業進度，待資訊系統完成，就會開始提供兒童發展篩檢服務。

陳彥元進一步提到，在台大醫院尚未提供兒童發展篩檢期間，如果民眾想要接受到台大醫院等級的服務，可以選擇台大醫院體系內、已經開始執行兒童發展篩檢服務的北護分院。

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作為兒童發展篩檢服務主管機關的衛生福利部國民健康署長吳昭軍表示，尊重與國健署合約的醫療機構內部規劃的時程，目前提供服務的合約院所數量並不少，方便民眾帶孩子到住家附近接受服務，建議事先電話洽詢篩檢時間，避免白跑一趟。

根據兒童發展篩檢服務合約院所地圖顯示，全台有超過1180家合約院所提供相關服務，吳昭軍說，自去年7月1日截至今年3月初，兒童發展篩檢服務已超過26萬人次，未來將持續擴點，兒童發展聯合評估中心也從52家增至85家，其中約10家重點聯評醫院，不可拒絕民眾掛號，以利及早療育。（編輯：李亨山）1140311