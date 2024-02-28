首見兒科住院醫師招不滿 台大兒醫院長逆向思考

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、沈佩瑤、陳婕翎台北28日電）台大醫院小兒部住院醫師今年首次出現招收不到一半的狀況，台大兒童醫院院長李旺祚指出，少子化並非兒科危機，反而從中看到希望，能有更多心力發展尖端醫療。

李旺祚接受中央社記者電訪表示，「這麼多年來，從來沒有發生過這種狀況」，今年招募13名兒科住院醫師，卻首次發生二度開招，僅招到6名醫師。

年輕醫師為什麼不選小兒科？李旺祚說，自己詢問後，得到的回應多是因為擔心，少子化恐怕導致未來對兒科醫師的需求下降，因此不願走兒科，「但其實少子化不代表兒科醫療就不行了，反而看到兒科的希望。」

「30多年前我當住院醫師的時候，前輩就在說兒科是夕陽產業」，李旺祚說，過去兒科病人多，很多時候無法靜下心來深入探討小朋友的疾病；但現在孩子變少，家長更重視小孩子，兒科醫師反有機會走向更精緻的尖端醫療，甚至發展預防醫學等。

不過，李旺祚說，同樣50、60個病患，但一般內科可能3小時就看完，兒科醫師卻需要詢問爸媽、阿公阿嬤、小朋友才能搞清楚情況，可能會須要花上6、7個小時，然而健保給付卻是一樣的，「若有政策、健保支持，會讓主治醫師更願意留在醫院裡」。

李旺祚也指出，政府近年推動的幼兒專責醫師、兒童發展評估等政策，也都能創造兒科醫師其他收入來源，可惜的是現在整合不足，盼有更多措施幫助兒科醫師深入發展，「面臨少子化，台灣兒童醫療更應該成為國際模範生」。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，近年各醫院招募兒科醫師都遇到困難，甚至有醫學中心一個住院醫師都沒有。如今有6、7成兒科醫師到開業診所，僅4成留任醫院服務，「以後小孩沒醫師可看，會是國安危機」。

「醫院兒童醫療非常辛苦」，邱政洵說，就像個小型內科，服務範圍非常廣，病房到門診，剛出生嬰兒室、5歲以下兒童傳染病照顧，至青少年時期的身心健康與發育，每個階段的疾病狀態多樣化，因此兒科醫師幾乎要「全才」。

不過也因此，讓李旺祚認為，「只要不排斥兒童，都適合走兒科」，因為兒童有很多次專科，有些會需要長時間與罕病兒童相處，有些會面對重症小患者，不論是否特別喜歡兒童，只要有耐心，就是適合走兒科的醫師。

因為台大醫院今年招收到不少畢業後一般醫學訓練生（PGY），對於來年招收兒科住院醫生，李旺祚仍樂觀看待。（編輯：陳清芳）1130228