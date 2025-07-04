台中婦疑陷黃金詐騙 2年抵押4房產換回千萬債務

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市1名林姓婦人疑陷「黃金投資」詐欺陷阱，2年內投入千萬元、貸款4間房產，出金時對方卻人間蒸發，父女背上逾3千萬元債務，每月被利息壓的喘不過氣，警方已成立專案小組追查。

林婦友人今天告訴媒體，林婦在2023年3月間，加入了Line群組標榜「投資黃金、賺取價差」的理財方案，並與1名自稱來自雲林的男子簽署委託代操契約，陸續將鉅額資金匯入指定帳戶，數度以現金方式交付。

友人提到，林婦為籌措資金，除以丈夫名下不動產辦理抵押貸款，向另名金主四度增貸，貸款總金額1200萬元，但實際到手僅500萬元。為償還利息，林婦抵押父親名下位於豐原3間房產，並向地下錢莊借貸，多次增貸高達2300萬元。

依據林婦手上提供的匯款資料以及交付單據，她投入1216萬元到黃金投資案，當她要求出金取回獲利時，對方以帳戶遭凍結需要再補存數萬元解凍，親友不斷勸說，林婦直到對方人間蒸發，才驚覺遭詐騙。

林父為償還2300萬元債務，已變賣2處不動產，償還1900萬元債務，父女倆仍背負約1600萬元債務，每月光是利息得支付30萬元，父女平日以經營小吃攤維生，每月收入僅4萬多元，面對龐大債務，生活壓力沉重。

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林婦友人質疑部分融資金主疑與地政士勾結，刻意將債務人名下不動產辦理預告登記，導致被害人無法正常變賣資產清償債務，必須再經由指定金主轉貸，才能解除設定。導致債務出現滾雪球效應，這種集團式聯手控制財產處分權，根本是詐團共犯。

林婦與父親今年4月初向台中市三個分局報案，警方初步調查發現，近期因金價不斷攀升，詐團起先利用「投資黃金」方式吸引被害人加入，等待被害人入坑後，再以可快速累積財富的「虛擬幣」作為投資標的。現已積極展開調查，誓將惡劣詐團繩之以法。（編輯：黃世雅）1140704