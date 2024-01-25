新北公托幼兒猝死家屬願器捐 台大醫：2原因不適宜

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）新北公托幼兒猝死，家屬同意器捐心臟遺愛人間。當初收治的台大兒童醫院表示，敬佩家屬在如此悲傷時刻還願意捐出大愛，但因並未進行腦死判定，且與司法相關，不適合器捐。

新北市某公立托育中心1名幼兒死亡。家屬友人說，這對夫妻求子8、9年才懷孕，如今同意器捐孩子的心臟遺愛人間，也希望大家注意小小孩被口罩悶住風險，托育業者也應全面檢討。

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「很感謝家長在如此悲傷的時刻，還能考慮捐出大愛這件事。」台大兒童醫院院長李旺祚今天下午接受媒體電訪時數度說，身為兒科醫師，真的很敬佩也很感動有這樣的家長。

但根據人體器官移植條例腦死判定準則，器捐要進行2次腦死判定，在那之前，應經過12或72小時觀察期，排除藥物或疾病可能造成的影響。李旺祚說明，這名小朋友只住院1、2天就過世，尚未進入觀察期，加上與司法相關，將交由司法鑑定，恐也不適合進行器官捐贈。（編輯：陳政偉）1130125