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官員咆哮海關挨批耍官威 國安會：調離主管職

2023/2/8 15:58（2/8 16:08 更新）
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圖為1月14日機場出境旅客大排長龍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北8日電）總統府發言人林聿禪今天說，針對國家安全會議王姓人員出境案，就相關事實進行釐清後，發現王姓人員對海關執勤人員態度確有不當，國安會依規定進行處分，將王姓人員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律。

時代力量立委邱顯智、王婉諭昨天表示，接獲投訴，國安會秘書處長雖獲准出國，但核准可出境的日期還沒到就想提前出關，並與出關查驗人員起衝突，甚至咆哮、拍桌耍官威，根本是知法犯法。

總統府發言人林聿禪今天向媒體表示，在就相關事實進行釐清後，發現王姓人員對海關執勤人員態度確有不當。

她說，按公務員服務法第6條規定：「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」第23條規定：「公務員違反本法規定者，應按情節輕重，分別予以懲戒或懲處，其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」國安會依規定進行處分，將王姓人員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律。

林聿禪重申，擔任國家公務員從事公務，都應該以最高標準自我要求，對此事件所造成之爭議，國安會將深刻檢討改進，避免類似情形再次發生。1120208

#國安會
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