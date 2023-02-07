官員出境傳咆哮海關 國安會二度致歉並展開行政調查

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北7日電）總統府發言人林聿禪今天說，針對國家安全會議王姓人員出境案，經向包括航空公司在內確認，該班機出發時間確為22日凌晨12時許，並無提前離境情形；外傳王員涉對海關「拍桌咆哮」，國安會將進行行政調查，若屬實，將依規定進行懲處。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天表示，接獲投訴，國安會秘書處長雖獲准出國，但核准可出境的日期還沒到就想提前出關，並與出關查驗人員起衝突，甚至咆哮、拍桌耍官威，根本是知法犯法。

總統府發言人林聿禪上午第一時間表示，儘管該員此行出、入境均依其申請起迄時間辦理，但因溝通不當、致生誤會，國安會除依規定處理、檢討外，並向相關單位及負責人員表達歉意。

第一時間國安會表達歉意外，林聿禪晚間公布調查結果，她向媒體表示，外傳王員違反規定於核准出境日期前一日離境，經向包括航空公司在內確認，該班機出發時間確為22日凌晨12時許，並無提前離境情形。

另外，針對媒體報導，指稱王員涉有對海關執勤人員「拍桌咆哮」等行徑，林聿禪說，王員身為國家公務人員，國安會對此將進行行政調查，若相關指控屬實，將依規定進行懲處，以嚴明機關紀律。

林聿禪表示，從事公務者，應以最高標準自我要求，對此事件所造成之爭議，國安會將深刻檢討改進，並再次向相關單位及執勤人員表達歉意。（編輯：蘇龍麒）1120207