藍指隨扈被停職遭打壓 警政署：影響警察形象已歸建

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（中央社記者劉冠廷、黃麗芸台北10日電）國民黨立法院黨團今天表示，日前國民黨花蓮縣黨部舉辦問政說明會，立委與縣長的隨扈把鬧場的退休老師「勸離」，卻遭警政署火速停職調查，這是對基層員警的迫害及打壓。

警政署回應，2名員警當天協助勸離葉姓退休老師的行為，逾越安全警衛勤務範疇、影響警察形象，已停止2人擔任安全警衛人員工作，並歸建花蓮縣警察局。

花蓮退休教師葉春蓮2日在國民黨花蓮縣黨部的活動中，嗆聲國民黨立委傅崐萁，遭架離出場。花蓮警方7日表示，調查認定「隨扈人員趨前張開雙手協助勸離」行為不當，即日起歸建；至於是否涉及不法，由花檢偵辦中。

國民黨團今天透過新聞稿指出，這件事證明內政部、警政署以政治力介入地方單純的集會活動，甚至停職基層員警職務，這是赤裸裸的政治力介入，迫害及打壓基層員警，「什麼是政治迫害，這就是政治迫害」。

國民黨團表示，這不僅是對基層員警的打壓、對警察行政中立的侵害，更是逼著全國8萬員警必須對民進黨政府效忠表態。

國民黨團說，傅崐萁相信善良的花蓮人眼睛是雪亮的，公道自在人心，傅崐萁會幫助這2名被停職、認真負責的基層員警，捍衛工作權及清白。

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警政署告訴中央社記者，本案是由花蓮縣警察局主動調查後，認定2名員警當天協助勸離葉女的行為，已逾越安全警衛勤務範疇，並影響警察形象，決定自3月7日起，停止2人擔任安全警衛人員工作，並歸建花蓮縣警察局，經呈報警政署後，已核定。

警政署說，安全警衛人員應堅守行政中立，遵守執勤紀律，以保護警衛對象為任務，不得從事與安全警衛無關事項。本案將作為案例教育，請相關警察機關列入安全警衛人員任務訓練課程，藉以加強教育訓練，提升執勤技巧，落實安全警衛作為。（編輯：謝佳珍、黃國倫）1140310