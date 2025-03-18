屢傳罷免志工遭攻擊 卓榮泰：警政、檢調負起責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北18日電）全台掀起大罷免活動，卻陸續傳出多起罷免連署站志工遭到騷擾、攻擊事件。行政院長卓榮泰今天表示，政府的責任在於保障每一位國民合法行使國民參政權利，以及每一場合法活動所有到場人的人身安全，若有滋擾事件，要求警政單位及檢調單位負起責任。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

民進黨立委林楚茵表示，公民團體發起罷免行動，從去年第一階段連署到現在，陸續傳出多起連署站志工遭到騷擾事件，包括志工在路上發傳單被揮拳，被國民黨支持者痛打，甚至還有操著中國口音的人士鬧場。

林楚茵提到，台灣是自由民主並受法律保障的國家，諷刺的是，國民黨發起反廢死公投，宣稱還命於民，應該先還安全於人民。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，卓榮泰指出，政府的責任在於保障每一位國民合法行使國民參政權利，政府的責任也在於保障每一場合法活動所有到場人的人身安全，如果有滋擾事件，要求警政單位及檢調單位一定要負起責任。

內政部長劉世芳強調，內政部包括警政署已經三令五申，對於安全部分，一定要馬上處理，她也鼓勵各種合法的罷免活動的志工，如果碰到這樣的狀況，能夠拍照、錄音、錄影，到現地的派出所馬上報案，將依照相關規定馬上辦理，確保所有公民活動上的安全。（編輯：張若瑤）1140318