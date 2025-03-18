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國民黨民調：47.8%反對罷免徐巧芯

2025/3/18 20:11
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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨今天公布民調，47.8%受訪者反對罷免台北市第7選舉區（南松山、信義區）國民黨立委徐巧芯，35.8%同意罷免；調查也顯示，該選區有52.7%不支持大罷免，27.5%支持。

國民黨晚間發布新聞稿，公布台北市第7選舉區（南松山、信義區）民調指出，在民進黨操作下，北市第7選區的選民呈現對於大罷免的厭惡。當被問到，對「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免國民黨41席」，僅有27.5%表示支持，52.7%表示不支持。

國民黨表示，回答「同不同意罷免台北市民眾投票選出的徐巧芯立委」，47.8%表示不同意，35.8%表示同意；調查發現「罷免徐巧芯委員會不會成功」，認為會成功的只有29.1%，認為不會成功的有42.8%。

國民黨指出，近日民進黨動作頻頻，以龐大行政資源下鄉宣講，行政部門不停哭窮造謠，總統賴清德發布「賴17條」打著國安大旗，在內部找敵人，為大罷免添加柴火，讓台灣社會持續陷入對立與撕裂的困局之中，只想要藉由攻擊在野黨、罷免在野黨立委鞏固綠色威權。

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國民黨說，面對民進黨全面惡意操作，意圖造成寒蟬效應，影響民意走向，讓反對民進黨的民眾選擇噤聲，國民黨沒有迴避空間，不但要正面迎戰，全力支持黨籍立委，更要呼籲所有藍營支持者站出來，勇敢捍衛自己支持的立委；也要呼籲民進黨懸崖勒馬，尊重國會監督制衡，讓台灣的民主回歸常軌。

國民黨這份民調委託風傳媒民調於2月26日至27日，以電腦輔助電話訪問方式進行，共完訪1068人，在信賴水準95%下，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。（編輯：謝佳珍、林興盟）1140318

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