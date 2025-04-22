被指傳罷團200證人違比例原則 調查局：依法行政

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北22日電）國民黨台北市議員鍾小平認為，北檢指揮調查局偵辦民進黨立委吳沛憶罷免團體，傳訊200多名證人違反法律比例原則，今天告發調查局長陳白立涉犯瀆職罪。調查局表示，依法行政。

鍾小平今天到台北地檢署按鈴告發並接受媒體聯訪。他表示，法務部調查局清晨挨家挨戶傳訊200多名證人，對證人與收押的犯人是一樣態度，這樣對付人民，太過分了，因此告發局長陳白立涉犯瀆職罪。對此，調查局回應，依法行政。

台北地檢署14日發起首波搜索，並約談民進黨立委吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等6人；另以證人身分約談劉思吟丈夫林叡等5人說明。林叡複訊後改列被告。

檢察官複訊後將張克晉請回，認定李孝亮、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，分別諭令新台幣20萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海。

透過 Google News 追蹤中央社

檢調過濾扣案卷證，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人涉嫌重大，17日發起第2波偵查行動，搜索國民黨台北市黨部等地，並約談黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文及第一區黨部執行長曾繁川等4人；另以證人身分約談第四區黨部執行長莊慶芸。

檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見黃呂錦茹等4人。北院裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回，初文卿、姚富文羈押禁見。（編輯：林恕暉）1140422