苗栗罷團宣傳車遭砸掀議會話題 鍾東錦：譴責暴力

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣罷團志工宣傳車在苑裡鎮遭砸車，警方迅速逮捕1名男子。此事今天在議會掀起討論「大罷免」，縣長鍾東錦答詢時說，大罷免像瘟疫搞到沒有是非；但絕對譴責、反對暴力。

推動苗栗第1選區無黨籍立委陳超明及第2選區國民黨籍立委邱鎮軍罷免案的公民團體「苗栗國罷免立委連線」志工宣傳車，昨天上午在苑裡鎮遭人持球棒砸毀車窗，所幸未造成人員受傷，警方獲報1小時內火速將涉案38歲邱姓男子查緝到案，並依違反公職人員選舉罷免法、刑法恐嚇及毀損等罪移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣議會第20屆第5次定期會今天開議，無黨籍縣議員曾玟學表示，縣長鍾東錦昨天深夜透過臉書發文，為近日因白沙屯媽祖起駕及協助燒疏文動作惹來議論的雲林縣長張麗善送暖，卻未見對於罷團車輛遭砸事件表態。

曾玟學指出，即便縣長鍾東錦一路力挺2名立委，政治立場不通，但此事已損及苗栗縣形象，希望鍾東錦能公開譴責暴力行為，呼籲藍營支持者在面對不同意見、聲音時，可以理性溝通。

鍾東錦表示，政治應該要摸著良心來做，但「暴力就是不對，任何人都不該使用暴力」，他譴責暴力行為，砸車事件已由檢警偵辦，該法辦就法辦，若有任何教唆、不當行為，希望一定要嚴懲。

鍾東錦指出，2名立委對苗栗縣施政推動幫忙很大，有沒有努力認真，相信鄉親都有眼睛看得很清楚。此事發生在苑裡（海線），如果網民硬要扯邱鎮軍（山線）委員，也扯太遠了，尤其現在「大罷免」的節骨眼上，很容易給人藉勢藉端。

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包括鄭碧玉、陳光軒、鄭秋風、張志宇、温俊勇、陳碧華、張顧礫等各黨籍議員陸續針對罷免議題發言。

鍾東錦說，罷免雖然是公民權利，但他認為是不得已才用，如果不是犯天條，他不樂見苗栗有任何民代被罷免，現在「大罷免就是一場瘟疫」，搞到全國沒有是非，全世界沒有民主國家這樣做，尤其是執政黨對在野黨發動大罷免，更是歷史首見。大家應一本善良的心及正確的態度看待政治，政治應該是大家可以討論，共榮共存，沒有必要弄到你死我活。（編輯：李淑華）1140506