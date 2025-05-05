罷瑤案領銜人退出 吳思瑤：沒有一刻鬆懈只盼勿造假

（中央社記者林敬殷台北5日電）罷免民進黨立委吳思瑤的提案領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷免案後續引發關注。吳思瑤今天表示，她沒有一刻鬆懈，國民黨一定想方設法讓案子走下去，領銜人怎麼換她都尊重，她只希望民主不要造假。

國民黨發動「地動刪瑤」罷免行動，因領銜人張克晉退出，依選罷法第76條第8項規定，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。若無法取得2054位簽書面同意書，罷免案恐難以繼續下去。

吳思瑤今天接受廣播節目專訪時，針對主持人以藍營質疑選罷法因人設事說法時，她表示，選罷法規定「古早就有」，不是新修或為特定人定的，當初立法是非常慎重，作為罷免案領銜人，絕對要承擔非常大的法律及政治上的責任，選罷法制定設計是合理，拉下一個不適任或不專業的立委，需挑戰很多民意，發起罷免案更需要非常慎重。

吳思瑤表示，選罷法設計思考非常周全。不是說換就換，也不是說改就改，所有討論應回到法治機制設計，不要以訛傳訛，不是為誰量身定做，所有人都一體適用。

對於國民黨面臨更換罷免案領銜人，一旦無法繼續，將適用藍白去年聯手修訂後的新法，吳思瑤說，去年她就被點名要罷免，沒有因此去修法加嚴，相反的，民進黨立法院黨團在去年12月20日死守捍衛主席台，就是認為人民罷免權利不能被設下這麼高的門檻，連署要附上身分證影本，「國民黨現在自己知道新法很難用了吧」，現在馬上就應驗了，國民黨現在沒人想用自己修的新法。

主持人問是否認識張克晉，吳思瑤說，她完全不認識，但她知道當初國民黨曾找過2位她認識的國民黨在地人士出任領銜人，但都被拒絕，這2位過去在地方都跟她合作，知道她對地方的貢獻跟努力。國民黨此舉也應證罷免民進黨立委是國民黨發動，不像罷免國民黨立委是民間團體發動。

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吳思瑤表示，她知道被國民黨鎖定為頭號目標，國民黨主席朱立倫也以罷免她為黨主席連任的指標；因此，她沒有一刻鬆懈，領銜人怎麼換都尊重，只希望民主不要造假，過去國民黨一黨獨大時做票，留下歷史惡名，民主化後的連署也一樣，民主是不容造假。

對於國民黨地方黨部接二連三遭到搜索，被國民黨質疑辦藍不辦綠，吳思瑤說，不違法就不怕司法，司法偵辦核心是證據，不是政治，目前罷免案41案有死亡連署，中選會依職務全部告發，不分藍綠，檢察官一定會從證據充分下手去辦，罷綠和罷藍的死亡連署現在是1923比12。（編輯：蘇志宗）1140505