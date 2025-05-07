張淵翔涉用微信助罷免 基市府清查公務電腦未安裝

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市府前民政處長張淵翔涉非法利用戶政系統查個資助罷免，並以微信軟體與其他被告聯繫。市府昨天在市務會議專案報告，經清查後市府1900餘台公務電腦，並未安裝微信等爭議軟體。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷的團隊涉嫌偽造文書，發現張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝，為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」。

基隆市長謝國樑已在2日要求市府綜合發展處，全面清查市府公務電腦是否安裝爭議軟體，經綜發處資訊管理科人員，以管控軟體確認後，市府1900餘台公務電腦，並未安裝微信、抖音及DeepSeek軟體。

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市府今天表示，也已向各局處交代，不得使用爭議通訊軟體處理公文，相關機敏或個人資料禁止上傳雲端，另宣導市府人員，即使是私人行動裝置，也要避免使用爭議通訊軟體溝通。

市府指出，公務電腦有連接網路者，均依據資通安全管理法規定，安裝各類防護軟體，市府人員只要使用公務電腦，下載、安裝爭議軟體、破解軟體等，會線上阻擋並即時跳出告警，也會持續將強化法治觀念宣導，與稽核內控機制，避免類似案件再發生。（編輯：張銘坤）1140507