林俊憲王定宇罷免案起訴11人 謝龍介：尊重南檢調查

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（中央社記者張榮祥台南8日電）南檢今天偵結民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉不法，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人；市黨部主委謝龍介表示，尊重南檢調查，也會協助當事人捍衛清白。

身兼市黨部主委的立委謝龍介今天表示，尊重南檢調查，也會全力協助當事人到法院捍衛清白，偵辦已告一段落，將集中人力投入第二階段罷免連署。

南檢偵辦林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉不法，3月20日搜索國民黨台南市黨部等處，21日聲押莊占魁、劉姓總幹事獲准，其中劉姓總幹事已坦承犯行，3月底請回。

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南檢今天偵結全案，依刑法第216、210條行使偽造私文書及個人資料保護法第41條非法利用個人資料等罪嫌，起訴莊占魁等11人，其中市黨部9人，在押莊占魁則移審台南地方法院。

南檢查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。此外，涉案人也提供報酬請人協助抄寫。（編輯：陳仁華）1140508