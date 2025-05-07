藍委批偵辦罷免連署涉濫權 法務部：依法行政

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）國民黨立委今天質詢指出，檢調偵辦藍營罷免連署，搜索與扣押證物多有爭議，甚至給予選舉查察核分，辦案涉濫權。法務部及調查局分別指出，過程均依法行政、公正執法。

司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙等率所屬相關單位列席立法院司法及法制委員會，並就「台灣遭聯合國警示為東亞、東南亞跨國詐欺集團據點之檢討與防範，及打詐四法與相關子法施行後之具體成效」」進行專題報告及備質詢。

國民黨立委吳宗憲質詢指出，檢調單位近來針對連署偽造案進行查辦，但搜索、扣押資料過程爭議不少，國民黨台中市黨部遭搜索後，被扣走贊助者名冊、動員名冊及歷年戰情分析，「併同帶回」，這些與幽靈連署有何關聯，不禁讓民眾懷疑司法與政治捆綁。

吳宗憲提到，近來很多人對於司法被政治力介入覺得不滿，質問為何偵辦偽造文書案要給予選舉查察核分，究竟一階幽靈連署與選罷法有何關聯，為何過往罷免提案都沒有在連署期間大規模偵辦、核分。

調查局長陳白立答詢表示，這都是檢察官在現場的判斷，屬於個案內容並不清楚，檢察官在過程中都是依法行政、公正執法，是依搜索票內容執法。

陳白立說，調查局廉政處在民國112年10月間就函頒113年總統、副總統及立法委員選舉查察專案績效考核要點，其中就已明定相關內容，罷免程序當然有關，且無分藍綠。

國民黨立委王鴻薇緊接著質詢指出，有關獎勵辦法是在112年實施，但有關113年基隆市長謝國樑罷免案涉偽造及死亡連署、公投等案，中選會都有告發卻未偵辦，當然也不適用獎勵辦法，現在所講都是因人設事，現在看來都是雙標、甚至多標，唯一標準就是上級交辦。

王鴻薇表示，這次以偽造文書做為偵查重點，在搜索國民黨台北市黨部時，是針對提議罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤所涉造假連署，但結果帶走的不是她倆人選區的中山區黨員名冊；在台中、宜蘭也將藍營支持者名冊、戰情分析等文件帶走，批評現在檢調辦案涉無限上綱、違法濫權，台灣無司法人權可言。

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鄭銘謙答詢指出，這是個案認定，檢察官是依法搜索、扣押，若釐清後無疑慮、無留存必要就會發回，並非濫權及巧立名目，是依法院核發搜索票執行。

王梅英答詢表示，個案執行的搜索票內容不會細到特定文件，若非此案的扣押，後續還是有救濟程序可以進行司法審查。（編輯：戴光育）1140507