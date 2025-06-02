賴苡任指提交罷瑤連署函應受理 告中選會案6/3開庭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北2日電）罷免民進黨立委吳思瑤案徵求連署7日將屆滿，因領銜人聲明退出，「地動刪瑤」召集人賴苡任聲請假處分，請求法院命令中選會就他提出的連署罷免函應予受理。法院明天開庭調查。

全案緣於，罷免民進黨立委吳思瑤案的領銜人張克晉日前聲明退出領銜人身分，罷團更換領銜人也未果。「地動刪瑤」召集人賴苡任5月31日表示，已向台北高等行政法院聲請假處分，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非單一領銜人。

台北高等行政法院受理案件，定3日下午2時30分開庭調查證據，傳喚聲請人賴苡任（立委吳思瑤罷免案的選舉人兼罷免團體召集人）及相對人中央選舉委員會代表到庭。

賴苡任聲請主張，中選會應於立法委員吳思瑤罷免案徵求連署期限於6月7日屆滿日前，對賴苡任代表提出的連署罷免函及檢附連署人名冊正、影本各1份應予受理，並依罷免程序續行查對，如中選會對於查對結果不足法定連署人數通知補提時，應通知賴苡任補提。

透過 Google News 追蹤中央社

另一方面，中選會日前表示，依據公職人員選舉罷免法規定，罷免案提議人的領銜人，就是罷免團體法定代表人或法定負責人的意思，無論是罷免提議送件、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人（或其受託人）為之，不可能無需領銜人即可提議送件、連署送件、補提送件。

中選會強調，罷免案提議人未來若擬設辦事處者，依法也應由領銜人申設，或是在罷免依法正式宣告成案後，由選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，領銜人及被罷免人也有親自到場發表的權利，領銜人若未到場亦無法由其他人替代，此等皆為現行法律所定。（編輯：李錫璋）1140602