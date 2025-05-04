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專題／蘭花發展20年成台灣農產外銷旗艦產業 可能面臨關稅挑戰
首頁 / 政治

罷團2階送件 馬文君：接下來當成大選戰鬥

2025/5/4 15:45（5/4 16:18 更新）
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罷免國民黨立委馬文君團隊表示，原本外界將馬文君列為不可能連署成功的選區，在經多次告急後，湧入各地志工與資源，最後10天連署數量一舉超越最低門檻1萬8622份，4日到南投縣選舉委員會送交第2階段連署書。中央社記者鄭維真攝 114年5月4日
罷免國民黨立委馬文君團隊表示，原本外界將馬文君列為不可能連署成功的選區，在經多次告急後，湧入各地志工與資源，最後10天連署數量一舉超越最低門檻1萬8622份，4日到南投縣選舉委員會送交第2階段連署書。中央社記者鄭維真攝 114年5月4日
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（中央社記者鄭維真南投4日電）罷免國民黨立委馬文君團隊今天到南投縣選舉委員會，送交第2階段連署書；馬文君表示，尊重與包容到此為止，接下來是戰鬥階段，要阻止搗亂南投的黑暗企圖。

罷免馬文君領銜人曾郁凱與多名志工送交2萬748份連署書，指出原本外界將馬文君列為不可能連署成功的選區，在經過多次告急後，湧入各地志工與資源，最後10天連署數量一舉超越最低門檻1萬8622份。

曾郁凱說，南投縣第1選區立委馬文君大幅刪除國防預算，主張中國籍配偶取得身分證年限由6年改成4年等，讓人覺得難以適任，現在有逾2萬民眾支持罷免，顯示馬文君已不得人心。

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馬文君透過文字訊息告訴媒體，尊重與包容到此為止，接下來是戰鬥階段，必須再一次阻止搗亂南投、禍延全國的黑暗企圖。

馬文君呼籲，所有反濫權、反獨裁、渴望安居樂業，以及期待兩岸和平的南投鄉親，一定要站出來投票，堅定投下不同意罷免，她也會全力應戰，把罷免之戰當成大選，讓和平、公義再贏一次。（編輯：陳仁華、蕭博文）1140504

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罷免國民黨立委馬文君團隊4日到南投縣選舉委員會送交第2階段連署書，領銜人曾郁凱（中）指出，馬文君大幅刪除國防預算，主張中國籍配偶取得身分證年限由6年改成4年等，讓人覺得難以適任，現在有逾2萬民眾支持罷免，顯示馬文君已不得人心。中央社記者鄭維真攝 114年5月4日
罷免國民黨立委馬文君團隊4日到南投縣選舉委員會送交第2階段連署書，領銜人曾郁凱（中）指出，馬文君大幅刪除國防預算，主張中國籍配偶取得身分證年限由6年改成4年等，讓人覺得難以適任，現在有逾2萬民眾支持罷免，顯示馬文君已不得人心。中央社記者鄭維真攝 114年5月4日
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