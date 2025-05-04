羅智強捐總新書款800萬 助新科藍委每人50萬反惡罷

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強今天表示，他將捐出自己新書總書款約新台幣800萬元，支持國民黨新科立委，全力協助反惡罷；並強調，即便自己身陷惡罷戰場，仍要傾全力幫助大家，因為他堅信一席都不能少。

羅智強今天透過臉書表示，在大家熱情支持下，他的新書已經賣出近1萬6000本，總書款約800萬元，這是他人生中賣得最好的一本書。

羅智強說，他決定把大家的支持，化為對同黨立委的心意，全數投入「反惡罷台灣戰車隊」，支持除他之外的16位面臨惡罷的新科國民黨立委，以每選區50萬元的經費投入戰車，宣揚他的新書「護民主，反惡罷」的理念，全力協助大家反惡罷。

羅智強說，這800萬元，連同之前他拿出的積蓄250萬元捐給台北、高雄等被司法追殺的罷綠年輕人，總共是1050萬元，都將全力投入「反獨裁」的民主之戰。

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羅智強認為，他算不上窮，但相較於多數民進黨的政治人物，也絕不算富裕，所以，這1050萬元對他來說，當然是一筆大錢。而他獻出來，是因為不捨，他不捨被國家資源、國家機器霸凌的在野夥伴，由於無法設立政治獻金帳號，每個人都陷入沒有資源的苦戰，這是非常不公平的事情。

羅智強表示，即便他也身陷惡罷戰場，仍要傾全力幫助大家，因為他堅信，「一席都不能少」，新科立委，是改革的希望，是制衡的中堅，更是在國會守住民主體制的堅實力量，民進黨看準新科立委資源少、經驗淺、後援薄，便率先狙擊，妄想從最弱的地方打穿在野陣營。但他要讓大家知道，沒有一席會落單、沒有一個人會孤軍作戰。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1140504