雙罷2階送件 鄭正鈐尊重、高虹安盼3階投不同意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）提議罷免國民黨新竹市立委鄭正鈐、新竹市長高虹安（停職中）團隊今天到新竹市選委會送交第2階連署書。鄭正鈐表示，尊重。高虹安盼市民在第3階投票日投「不同意罷免」。

「新竹市雙罷」總部領銜人戴振博、發言人林志潔，以及民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員施乃如率黨籍竹市議員上午到竹市選委會送交連署書，數十名支持者到場舉標語、旗幟高喊「大罷免、大成功」。

戴振博接受媒體聯訪指出，提議罷免鄭正鈐及高虹安，第2階連署門檻分別需達約3萬5000多份，此次連署份數為鄭正鈐5萬3131份、高虹安5萬1419份，兩案件均已達標。

林志潔接受媒體聯訪表示，此次收到連署罷免鄭正鈐及高虹安的份數，分別達門檻150%與146%，成果驚人，展現民意對罷免行動的強烈支持。

透過 Google News 追蹤中央社

對此，鄭正鈐透過文字回應指出，尊重民主程序，也尊重所有公民依法行使的權利，並呼籲民眾在罷免投票日投下「不同意罷免」，守住理性監督的力量，他將持續堅守崗位，為新竹爭取建設、為產業發聲，並與民眾攜手守住台灣正向前行的道路。

面對罷免挑戰，高虹安透過通訊軟體媒體群組表示，不論第2階連署查核結果如何，期盼反對罷免、關心城市發展市民在第3階投票日投下「不同意罷免」，守護安定的新竹市。（編輯：戴光育、蕭博文）1140504