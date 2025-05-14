自民黨重啟印太戰略本部 為「後石破」時代佈局

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本自由民主黨的「自由開放印度太平洋戰略本部」今天重新啟動，有前「安倍派」、反現任首相石破茂的國會議員等約60人出席會議，被認為是為「後石破」時代佈局。戰略本部幹部與台灣關係相當友好。

日本朝日新聞報導，自由開放印度太平洋（FOIP）戰略本部長，由執政的自由民主黨（自民黨）最高顧問麻生太郎擔任、本部長代理為前經濟安全保障大臣高市早苗。

麻生今天在會中致詞時表示，「環繞日本的環境從承平時期到有事、非常時期，各種情況不斷在變化」。他舉例日本正面臨美國總統川普的關稅政策以及中國、俄羅斯、北韓的威脅等，「日本被期待作為亞洲與歐美的架橋，須擬定印太戰略才行」。

會上邀請前國家安全保障局長、FOIP的政策規劃者秋葉剛男發表演講，內容有關俄羅斯侵略烏克蘭之後的國際秩序的變化等。會議結束後，高市對媒體表示，「日本有必要持續大張這面旗幟」。

FOIP是安倍晉三2016年擔任首相時提出的倡議，主要是為了促進印太地區穩定繁榮。以對抗中國為念，期盼多國合作以維護區域的國際秩序，美國也贊同此倡議，成為日美共通的外交理念。

FOIP戰略本部2021年由時任自民黨政調會長的高市主導成立，但高市入閣的隔年之後無明顯的動向。高市今年3月與麻生會面商量，希望戰略本部重新啟動，獲得麻生的支持。

針對戰略本部重新啟動，自民黨內部有人指出，「很明顯地是為今年夏天參議院選舉後所做的佈局」。目前石破政府的閣僚之一表示「保持戒心」。自民黨執行部、主流派憂戰略本部可能成為「反石破」勢力的集結重心。

日本經濟新聞報導，這場會議的議題是「為因應川普政府後的世界」，思考在川普輕視與同盟國、理念相近國的關係之際，日本應如何重整外交。

與會者認為，川普目前關注中東、烏克蘭局勢，對於印度太平洋地區是否長期關注或關注多深，令人感到憂慮。而且，中國正企圖利用川普政府實施的關稅政策分化國際社會。

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日經指出，近安倍的非主流派國會議員與石破保持距離，石破政府支持率持續低迷，自民黨內「後石破」的有力人選未定，今年夏天還有參議院選舉，目前「逼宮」氣勢尚不高。安倍生前與川普建立良好關係，FOIP戰略可能成為非主流派集結。

戰略本部幹部名單當中，大多與台灣關係相當友好。顧問是日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨前幹事長茂木敏充及前外務大臣中曾根弘文；副本部長為前自民黨政調會長萩生田光一、前經濟產業大臣西村康稔等；幹事長為前防衛大臣木原稔；幹事長代理為前經濟安保大臣小林鷹之等；事務局長為尾崎正直。（編輯：高照芬）1140514