花蓮女遭二次詐騙損失上千萬 檢方起訴主嫌等8人

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮1名林姓婦人去年誤信假檢警詐騙，被騙走新台幣260萬元存款，還被要求抵押台北、花蓮房產，損失上千萬元。花蓮檢警獲報，聯手逮獲巫男等人，檢方以涉違反組織犯罪防制條例等起訴巫姓主嫌等8人。

檢警調查，詐騙集團去年1月間假冒戶政人員謊稱林女身分遭盜用，涉入擄人勒索案，還冒充刑警、檢察官以調查金流、監管財產等理由，騙取林女存款200多萬元。

見林女存款領光後，詐團佯稱需要更多現金交付監管，會派人進行二胎房屋貸款等理由，要求林女將名下花蓮、台北價值3500萬元房產，轉介配合的融資公司，以低價1100萬元質押。

檢警調查，抵押過程向林女收取8萬元代書費，高於行情2至3萬元費用，還要求預付約82萬元利息等，導致林女損失上千萬元，林女無力償還貸款，向警方求助。

警方獲報後，與花蓮地檢署聯手偵辦詐團詐騙林女抵押不動產貸款、收取高額重利案件，今天偵查終結，檢方以涉違反組織犯罪防制條例、冒用公務員共同詐欺及洗錢等，對巫姓主嫌等8人提起公訴。

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花蓮地檢署指出，涉案人員包含巫姓主嫌等6名詐團成員，另有1名地政士及1名金主，涉案地政士經確認沒有涉入其他詐騙案件。

花蓮地檢署指出，向法院聲請沒收犯罪所得292萬餘元，並就巫姓、2名邱姓及李姓等詐團主要成員具體求處3年以上有期徒刑。（編輯：李亨山）1140523