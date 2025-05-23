爭取下屆台東議長 資深議員張國洲：義不容辭

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）擔任4屆議員、2任市長的台東縣議員張國洲，今天首度鬆口表示，角逐下屆台東縣議會議長「義不容辭」，他將爭取國民黨提名。

國民黨籍台東縣長饒慶鈴2屆任期將屆滿，同黨籍的台東縣議會議長吳秀華表態接棒，轉換跑道參選下屆台東縣長；議長遺缺在這次議會定期大會成為議員關切議題，稍早前已有卸任民眾黨台東地方黨部主委的陳宏宗議員表態「當仁不讓」。

國民黨籍資深縣議員張國洲今天在總質詢前告訴媒體，外界很多勸進的聲音，自己當過台東市代表、議員、市長，如果有需要義不容辭、不推託，但議員要先選上，如有機會的話，將爭取國民黨提名。

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稍後張國洲質詢台東縣政府教育處長蔡美瑤，持續關心鹿野鄉瑞源國小出國參加射箭比賽的經費問題。

張國洲今年68歲，曾任台東市民代表會第7屆副主席；台東縣議會第15、16、17、20屆縣議員；第11和12屆台東市長；國民黨第18、19、20次全國黨代表。選戰豐富，從未敗選，被稱為台東政壇「常勝將軍」。（編輯：吳素柔）1140523