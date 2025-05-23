甘利明：應以台日為中心 共同打造穩健供應鏈

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（中央社記者張建中台北23日電）工研院今天舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，日本半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明透過預錄影片致詞，他表示，從供應鏈排除各種風險，必須以台日為中心，共同打造穩健的供應鏈，並確保網路安全、技術自主等能力。

甘利明說，他是日本自民黨前幹事長，也是日本半導體戰略推進議員聯盟的創立者。他從6、7年前開始提出了「掌握半導體者，將掌握世界」的宣言，並與志同道合的夥伴一同推動半導體戰略。

甘利明表示，這是因為整個社會正在數位化，從中所採集與累積的數據，將成為未來價值的根源。這樣的社會即將來臨。在這樣的社會裡，從民生到軍事，所有進步的根基都仰賴半導體。

他說，半導體供應鏈涵蓋數千道製程，以及數百家企業。這些都是構成供應鏈的重要一環。在這樣的供應鏈中，必須盡可能排除技術或政治風險。這正是經濟安全保障的核心條件。

甘利明表示，他的團隊是全球第一個實現將經濟安全保障框架立法化的團隊。先前他訪問美國時，美國國務院高層對他說，「您就是經濟安全保障政策的教父吧」，對他而言，是莫大的榮譽。

甘利明指出，從供應鏈中排除各種風險，意味著要在供應鏈內部，最大限度地降低霸權主義思想與安全風險的影響。為此，必須以台日為中心，由擁有民主、人權與法治等共同價值觀的國家與企業，共同構建穩健的供應鏈。同時，要在技術層面上，確保網路安全、技術自主等能力。

甘利明說，從設計開發到實際製造，都應該由多家企業共同構成供應鏈。這也是降低經濟安全風險的重要對策。現在也有多家企業共同參與設計階段。也有多家企業具備先進製造能力。

他表示，這樣的體系就能夠形成一個符合經濟安全保障要求的供應鏈。這對於世界的發展、富足與安心安全，是極為重要的。對全球發展、繁榮與安全而言，也是意義重大。

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甘利明說，為了打造一個安全、可靠，讓全世界都能共享繁榮的供應鏈體系，今天可說是一個由日台為中心所展開的精彩起點。相信這是個意義非凡的日子。

甘利明表示，只要他還活著，就會持續努力，排除讓世界不安的政治霸權主義，並致力於與共享價值觀的團隊，一起穩固建構供應鏈。（編輯：潘羿菁）1140523